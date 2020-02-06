Здравствуйте, !
Сегодня 23 марта 2020 года, понедельник , 01:36:46 мск
Нефть, Brent: $27.29 -1,07
Валюта:    78.04 -2,12    84.16 -3,11
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1279,17 Мб информации:

  • 540920 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
ОПЕК

Белоусов объяснил, по чьей инициативе обвалились цены на нефть

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 23.03.20, Москва, 00:07    В резком падении нефтяных котировок виноваты страны Персидского залива, об этом заявил в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" вице-премьер Андрей Белоусов. "Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", — сказал он. Белоусов подчеркнул – Россия никогда не ставила перед собой цель добиться снижения цен на нефть и выступала за продление сделки ОПЕК+.
 
С начала марта нефтяные котировки рухнули почти вдвое на фоне замедления спроса на рынке в связи с эпидемией COVID-2019, а также распада сделки ОПЕК+. Страны нефтяного альянса не смогли договориться ни о сокращении объемов добычи нефти, ни о продлении прежних условий. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.
 
В обрушении цен саудиты обвинили Кремль. Однако Белоусов опровергает эти претензии, по его словам, позиция России "никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть" и такое состояние рынка – исключительная инициатива арабских партнеров. Белоусов рассказал о совещании, которое проходило 1 марта в терминале аэропорта "Внуково-2" перед началом рабочей поездки президента Владимира Путина в Псков. На совещании, в котором принимали участие члены кабинета министров и руководители добывающих компаний, прорабатывались директивы и базовые идеи по дальнейшему участию в сделке ОПЕК+. Позиция "надо разрывать соглашение и выходить из него" даже не обсуждалась, утверждает Белоусов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562786/

Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель
Просмотров: 125
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Март 2020
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
00:07 · Белоусов объяснил, по чьей инициативе обвалились цены на нефть
20.03.20 · Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель
20.03.20 · В России введут налоговые каникулы для плательщиков из ряда отраслей
20.03.20 · Инвесторы вывели из российских активов рекордную сумму
20.03.20 · Паника из-за коронавируса может разрушить экономику США
19.03.20 · Росстат сообщил, что средние цены на бензин в РФ за период с 9 по 15 марта не изменились
19.03.20 · Минфин заявил, что COVID-19 ударит по экономике РФ сильнее, чем обвал цен на нефть
19.03.20 · В "Лукойле" считают, что стоимость нефти может опуститься до $15-20 за баррель
19.03.20 · Зачем прилетают "черные лебеди"?
18.03.20 · Нефть упала ниже $27: рубль и акции стремительно дешевеют
18.03.20 · Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным
18.03.20 · Путин: доля среднего класса в России превысила 70%, его нужно укреплять
18.03.20 · В бундестаге предложили отменить "непродуктивные санкции" против России
18.03.20 · Греф рассказал о "самом жестком сценарии" развития экономики в Российской Федерации
18.03.20 · Пандемия отправила нефтяные цены к многолетним минимумам

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Белоусов объяснил, по чьей инициативе обвалились цены на нефть

«Нефть России», 23.03.20, Москва, 00:07   В резком падении нефтяных котировок виноваты страны Персидского залива, об этом заявил в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" вице-премьер Андрей Белоусов. "Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", — сказал он. Белоусов подчеркнул – Россия никогда не ставила перед собой цель добиться снижения цен на нефть и выступала за продление сделки ОПЕК+.
 
С начала марта нефтяные котировки рухнули почти вдвое на фоне замедления спроса на рынке в связи с эпидемией COVID-2019, а также распада сделки ОПЕК+. Страны нефтяного альянса не смогли договориться ни о сокращении объемов добычи нефти, ни о продлении прежних условий. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.
 
В обрушении цен саудиты обвинили Кремль. Однако Белоусов опровергает эти претензии, по его словам, позиция России "никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть" и такое состояние рынка – исключительная инициатива арабских партнеров. Белоусов рассказал о совещании, которое проходило 1 марта в терминале аэропорта "Внуково-2" перед началом рабочей поездки президента Владимира Путина в Псков. На совещании, в котором принимали участие члены кабинета министров и руководители добывающих компаний, прорабатывались директивы и базовые идеи по дальнейшему участию в сделке ОПЕК+. Позиция "надо разрывать соглашение и выходить из него" даже не обсуждалась, утверждает Белоусов.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Январь 2020
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 Февраль 2020
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
 Март 2020
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      