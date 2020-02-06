«Нефть России», 23.03.20, Москва, 00:07 В резком падении нефтяных котировок виноваты страны Персидского залива, об этом заявил в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" вице-премьер Андрей Белоусов. "Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", — сказал он. Белоусов подчеркнул – Россия никогда не ставила перед собой цель добиться снижения цен на нефть и выступала за продление сделки ОПЕК+.



С начала марта нефтяные котировки рухнули почти вдвое на фоне замедления спроса на рынке в связи с эпидемией COVID-2019, а также распада сделки ОПЕК+. Страны нефтяного альянса не смогли договориться ни о сокращении объемов добычи нефти, ни о продлении прежних условий. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.



В обрушении цен саудиты обвинили Кремль. Однако Белоусов опровергает эти претензии, по его словам, позиция России "никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть" и такое состояние рынка – исключительная инициатива арабских партнеров. Белоусов рассказал о совещании, которое проходило 1 марта в терминале аэропорта "Внуково-2" перед началом рабочей поездки президента Владимира Путина в Псков. На совещании, в котором принимали участие члены кабинета министров и руководители добывающих компаний, прорабатывались директивы и базовые идеи по дальнейшему участию в сделке ОПЕК+. Позиция "надо разрывать соглашение и выходить из него" даже не обсуждалась, утверждает Белоусов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562786/ Источник: Вести ← Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель Новости net.finam.ru