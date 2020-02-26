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Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель

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«Нефть России», 20.03.20, Москва, 12:57    Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.
 
Нефть марки WTI, как отмечается, будет торговаться еще на три-пять долларов дешевле, а низкая цена может держаться как несколько недель, так и до конца года. Часть игроков нефтяного рынка начала покупать топливо впрок, надеясь на рост цен. Другие же считают, что цены продолжат снижаться.
 
По мнению аналитика китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management, цена на нефть марки WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США. Аналитики банков также считают, что котировки продолжат снижаться. В Goldman Sachs прогноз по стоимости Brent понизили на десять долларов — до 20 долларов за баррель. Citigroup предусматривает сценарий по 17 долларов за баррель или ниже, а в случае худшего варианта развития событий — до пяти долларов за баррель или даже до отрицательных реальных цен в ряде регионов из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой.
 
Спрос на нефть в начале года упал на фоне пандемии коронавируса.
 
Ранее страны ОПЕК+ не смогли заключить сделку об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении. Россия отклонила предложение о дополнительном снижении производства и предложила сохранить существующие условия.
 
Саудовская Аравия настаивала на сокращении добычи. С 1 апреля со стран — участниц сделки ОПЕК+ снимаются обязательства.
 
Позднее Эр-Рияд, наоборот, объявил об увеличении добычи и снижении цен на черное золото, что обвалило котировки. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое.
 
Соглашение ОПЕК и не входящих в нее стран о сокращении добычи нефти действовало с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562785/

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Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель

«Нефть России», 20.03.20, Москва, 12:57   Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.
 
Нефть марки WTI, как отмечается, будет торговаться еще на три-пять долларов дешевле, а низкая цена может держаться как несколько недель, так и до конца года. Часть игроков нефтяного рынка начала покупать топливо впрок, надеясь на рост цен. Другие же считают, что цены продолжат снижаться.
 
По мнению аналитика китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management, цена на нефть марки WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США. Аналитики банков также считают, что котировки продолжат снижаться. В Goldman Sachs прогноз по стоимости Brent понизили на десять долларов — до 20 долларов за баррель. Citigroup предусматривает сценарий по 17 долларов за баррель или ниже, а в случае худшего варианта развития событий — до пяти долларов за баррель или даже до отрицательных реальных цен в ряде регионов из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой.
 
Спрос на нефть в начале года упал на фоне пандемии коронавируса.
 
Ранее страны ОПЕК+ не смогли заключить сделку об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении. Россия отклонила предложение о дополнительном снижении производства и предложила сохранить существующие условия.
 
Саудовская Аравия настаивала на сокращении добычи. С 1 апреля со стран — участниц сделки ОПЕК+ снимаются обязательства.
 
Позднее Эр-Рияд, наоборот, объявил об увеличении добычи и снижении цен на черное золото, что обвалило котировки. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое.
 
Соглашение ОПЕК и не входящих в нее стран о сокращении добычи нефти действовало с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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