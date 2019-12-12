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Новости oilru.com


 
Налоги

В России введут налоговые каникулы для плательщиков из ряда отраслей

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«Нефть России», 20.03.20, Москва, 10:58    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФНС предоставить "каникулы" по уплате налогов и страховых взносов для налогоплательщиков, работающих в области физкультуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, сообщает пресс-служба правительства.
 
В поручении премьера уточняется, что отсрочка касается налогов и страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года.
 
Ассоциация владельцев кинотеатров попросила правительство о помощи
Ранее в марте стало известно, что Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась с письмом к Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку отрасли из-за ситуации с коронавирусом. Об этом "Интерфаксу" рассказал председатель организации Олег Березин.
 
"Мы понимаем, что для нас последствия (кризиса, спровоцированного пандемией - ИФ) растянутся чуть дольше, чем для некоторых других отраслей, потому что мы сейчас сталкиваемся с ситуацией и переноса релизов новых фильмов, и с остановкой съемок фильмов, которые планировались на конец года и на начало следующего года. Мы понимаем, что будет некая боязнь зрителей посещения кинотеатров еще какое-то время, когда снимется особый режим. Для нас это затяжная история", - заявил Березин.
 
В связи с этим Ассоциация в своем письме к Мишустину попросила разработать меры поддержки отрасли кинотеатрального показа с целью не допустить массового закрытия кинотеатров в России: она, в частности, предложила уменьшить в два раза на срок до шести месяцев социальные страховые взносы и подоходный налог, ввести льготное кредитования для организаций в сфере массово-культурных мероприятий и сократить для них коммунальные платежи.
 
Заявление властей РФ по ситуации с пандемией коронавируса
17 марта правительство и Банк России выступили в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса с совместным заявлением - "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития".
 
В частности, в нем речь идет об организации отсрочки взыскания налоговых платежей в таких отраслях, как авиационный транспорт и туризм, поскольку именно они испытывают в настоящий момент наиболее серьезное негативное влияние из-за ограничений и введенных по всему миру мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.
 
В заявлении говорилось, что меры поддержки в первую очередь будут касаться "отраслей, оказавшихся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов".
 
Замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что "налоговые каникулы" предприятиям ряда отраслей, которые правительство РФ анонсировало в качестве меры, смягчающей негативные последствия для бизнеса от эпидемии коронавируса, приведут к значительным выпадающим доходам региональных бюджетов, федеральный бюджет должен быть готов им оперативно помогать. По ее оценке, только по микроорганизациям трехмесячная отсрочка будет стоить примерно 200 млрд рублей.
 
19 марта Мишустин, открывая заседание правительства, сообщил, что правительство приняло решение ввести отсрочку с марта по уплате страховых взносов и арендных платежей на три месяца для малых и средних предприятий - арендаторов государственного или муниципального имущества.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562784/

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В России введут налоговые каникулы для плательщиков из ряда отраслей

«Нефть России», 20.03.20, Москва, 10:58   Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФНС предоставить "каникулы" по уплате налогов и страховых взносов для налогоплательщиков, работающих в области физкультуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, сообщает пресс-служба правительства.
 
В поручении премьера уточняется, что отсрочка касается налогов и страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года.
 
Ассоциация владельцев кинотеатров попросила правительство о помощи
Ранее в марте стало известно, что Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась с письмом к Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку отрасли из-за ситуации с коронавирусом. Об этом "Интерфаксу" рассказал председатель организации Олег Березин.
 
"Мы понимаем, что для нас последствия (кризиса, спровоцированного пандемией - ИФ) растянутся чуть дольше, чем для некоторых других отраслей, потому что мы сейчас сталкиваемся с ситуацией и переноса релизов новых фильмов, и с остановкой съемок фильмов, которые планировались на конец года и на начало следующего года. Мы понимаем, что будет некая боязнь зрителей посещения кинотеатров еще какое-то время, когда снимется особый режим. Для нас это затяжная история", - заявил Березин.
 
В связи с этим Ассоциация в своем письме к Мишустину попросила разработать меры поддержки отрасли кинотеатрального показа с целью не допустить массового закрытия кинотеатров в России: она, в частности, предложила уменьшить в два раза на срок до шести месяцев социальные страховые взносы и подоходный налог, ввести льготное кредитования для организаций в сфере массово-культурных мероприятий и сократить для них коммунальные платежи.
 
Заявление властей РФ по ситуации с пандемией коронавируса
17 марта правительство и Банк России выступили в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса с совместным заявлением - "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития".
 
В частности, в нем речь идет об организации отсрочки взыскания налоговых платежей в таких отраслях, как авиационный транспорт и туризм, поскольку именно они испытывают в настоящий момент наиболее серьезное негативное влияние из-за ограничений и введенных по всему миру мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.
 
В заявлении говорилось, что меры поддержки в первую очередь будут касаться "отраслей, оказавшихся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов".
 
Замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что "налоговые каникулы" предприятиям ряда отраслей, которые правительство РФ анонсировало в качестве меры, смягчающей негативные последствия для бизнеса от эпидемии коронавируса, приведут к значительным выпадающим доходам региональных бюджетов, федеральный бюджет должен быть готов им оперативно помогать. По ее оценке, только по микроорганизациям трехмесячная отсрочка будет стоить примерно 200 млрд рублей.
 
19 марта Мишустин, открывая заседание правительства, сообщил, что правительство приняло решение ввести отсрочку с марта по уплате страховых взносов и арендных платежей на три месяца для малых и средних предприятий - арендаторов государственного или муниципального имущества.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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