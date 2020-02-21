«Нефть России», 20.03.20, Москва, 10:49 Чистый отток капитала из российских активов за неделю с 12 по 18 марта 2020 года впервые за всю историю наблюдений достиг $1,4 миллиардов, согласно еженедельным данным EPFR Global.



Это общий чистый отток капитала с фондового и долгового рынков России с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации .



Чистый отток капитала из российских акций с учетом всех фондов, инвестирующих в российские акции, за неделю с 12 по 18 марта вырос до $640 миллионов с $210 миллионов оттока неделей ранее, цитирует данные EPFR Global "Интерфакс".



Это четвертая неделя оттока и худшая с августа 2011 года и января 2008 года.



Фонды, инвестирующие только в российские акции, вывели $240 миллионов, тогда как на предыдущей неделе чистый отток был $20 млн. Это третья неделя оттока для таких фондов.



Из российских облигаций за неделю было выведено $760 миллионов – впервые за всю историю наблюдений операций всех фондов, инвестирующих в облигации РФ. Неделей ранее был отток $380 миллионов. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, впервые за последние 10 недель наблюдался чистый отток капитала на уровне $20 миллионов по сравнению с притоком $10 миллионов неделей ранее.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562783/ Источник: Вести ← Паника из-за коронавируса может разрушить экономику США В России введут налоговые каникулы для плательщиков из ряда отраслей → Новости net.finam.ru