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Инвестиции, финансы

Инвесторы вывели из российских активов рекордную сумму

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«Нефть России», 20.03.20, Москва, 10:49    Чистый отток капитала из российских активов за неделю с 12 по 18 марта 2020 года впервые за всю историю наблюдений достиг $1,4 миллиардов, согласно еженедельным данным EPFR Global.
 
Это общий чистый отток капитала с фондового и долгового рынков России с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации .
 
Чистый отток капитала из российских акций с учетом всех фондов, инвестирующих в российские акции, за неделю с 12 по 18 марта вырос до $640 миллионов с $210 миллионов оттока неделей ранее, цитирует данные EPFR Global "Интерфакс".
 
Это четвертая неделя оттока и худшая с августа 2011 года и января 2008 года.
 
Фонды, инвестирующие только в российские акции, вывели $240 миллионов, тогда как на предыдущей неделе чистый отток был $20 млн. Это третья неделя оттока для таких фондов.
 
Из российских облигаций за неделю было выведено $760 миллионов – впервые за всю историю наблюдений операций всех фондов, инвестирующих в облигации РФ. Неделей ранее был отток $380 миллионов. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, впервые за последние 10 недель наблюдался чистый отток капитала на уровне $20 миллионов по сравнению с притоком $10 миллионов неделей ранее.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562783/

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Инвесторы вывели из российских активов рекордную сумму

«Нефть России», 20.03.20, Москва, 10:49   Чистый отток капитала из российских активов за неделю с 12 по 18 марта 2020 года впервые за всю историю наблюдений достиг $1,4 миллиардов, согласно еженедельным данным EPFR Global.
 
Это общий чистый отток капитала с фондового и долгового рынков России с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации .
 
Чистый отток капитала из российских акций с учетом всех фондов, инвестирующих в российские акции, за неделю с 12 по 18 марта вырос до $640 миллионов с $210 миллионов оттока неделей ранее, цитирует данные EPFR Global "Интерфакс".
 
Это четвертая неделя оттока и худшая с августа 2011 года и января 2008 года.
 
Фонды, инвестирующие только в российские акции, вывели $240 миллионов, тогда как на предыдущей неделе чистый отток был $20 млн. Это третья неделя оттока для таких фондов.
 
Из российских облигаций за неделю было выведено $760 миллионов – впервые за всю историю наблюдений операций всех фондов, инвестирующих в облигации РФ. Неделей ранее был отток $380 миллионов. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, впервые за последние 10 недель наблюдался чистый отток капитала на уровне $20 миллионов по сравнению с притоком $10 миллионов неделей ранее.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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