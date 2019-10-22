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Нефтепродукты
Росстат сообщил, что средние цены на бензин в РФ за период с 9 по 15 марта не изменились
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«Нефть России», 19.03.20, Москва, 17:08 Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 9 по 15 марта 2020 года не изменились на фоне обвала цен на нефть марок Brent и WTI после срыва переговоров ОПЕК+ и остались на уровне 44,93 рубля за литр. Об этом говорится в материалах Росстата.
По данным статистического ведомства, средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95, как и неделей ранее, составили 42,52 и 45,93 рубля за литр соответственно. Цена Аи-98 также не изменилась и осталась на уровне 52,02 рубля за литр. При этом цена дизельного топлива опустилась на две копейки - до 48,11 рубля за литр.
За отчетный период рост цен на бензин зафиксирован в четырех субъектах РФ. Наибольшее увеличение отмечено в Горно-Алтайске - на 0,5%. Цены на бензин снизились на 0,1% в Краснодаре, Майкопе и Брянске.
При этом в Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 44,66 рубля, марки Аи-95 - от 41,90 до 49,25 рубля, марки Аи-98 - от 49,60 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге литр бензина марки Аи-92 стоил от 40,60 до 43,76 рубля, марки Аи-95 - от 44,00 до 47,66 рубля, марки Аи-98 - от 52,80 до 54,86 рубля.
Объем выпуска автомобильного бензина в РФ с 9 по 15 марта снизился по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 4,2%, до 787,1 тыс. тонн, а производст