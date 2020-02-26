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Минфин заявил, что COVID-19 ударит по экономике РФ сильнее, чем обвал цен на нефть

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«Нефть России», 19.03.20, Москва, 13:51    Влияние последствий, связанных с эпидемией коронавируса, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
 
"Сейчас действуют два фактора - снижение цен на нефть и последствия от так называемой коронавирусной инфекции. Вторая составляющая, я считаю, даже более серьезная для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли", - сказал Силуанов.
 
"Считаю, что те меры, которые у нас определены правительством, те ресурсы и запасы, которые мы сформировали в бюджете, это ФНБ, это 300 млрд рублей, о которых в плане говорится, позволят нам оперативно реагировать на развитие событий и помочь нуждающимся бизнесу, людям, субъектам РФ, ну и, конечно, предприятиям. Поэтому ситуация непростая, мы это все видим, но у правительства есть сформированный план действий, по которому мы и будем работать", - сказал Силуанов.
 
Он напомнил, что в числе мер, которые принимает кабмин в рамках разработанного плана реагирования на текущее развитие событий, числится поддержка отраслей, которые в первую очередь могут пострадать (авиаперевозки, туризм, малое и среднее предпринимательство и другие отрасли).
 
Речь также идет о налоговых платежах, субсидировании ставок, сокращении административной нагрузки, прямой финансовой поддержке, сказал Силуанов.
 
"Кроме того, совместно с ЦБ мы приняли решение о совместных действиях для того, чтобы также снизить нагрузку на наши предприятия-налогоплательщиков", - сказал глава Минфина.
 
Ранее в марте российский премьер Михаил Мишустин объявил о создании в стране антикризисного фонда в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с коронавирусом.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562780/

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13:51 · Минфин заявил, что COVID-19 ударит по экономике РФ сильнее, чем обвал цен на нефть
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Минфин заявил, что COVID-19 ударит по экономике РФ сильнее, чем обвал цен на нефть

«Нефть России», 19.03.20, Москва, 13:51   Влияние последствий, связанных с эпидемией коронавируса, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
 
"Сейчас действуют два фактора - снижение цен на нефть и последствия от так называемой коронавирусной инфекции. Вторая составляющая, я считаю, даже более серьезная для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли", - сказал Силуанов.
 
"Считаю, что те меры, которые у нас определены правительством, те ресурсы и запасы, которые мы сформировали в бюджете, это ФНБ, это 300 млрд рублей, о которых в плане говорится, позволят нам оперативно реагировать на развитие событий и помочь нуждающимся бизнесу, людям, субъектам РФ, ну и, конечно, предприятиям. Поэтому ситуация непростая, мы это все видим, но у правительства есть сформированный план действий, по которому мы и будем работать", - сказал Силуанов.
 
Он напомнил, что в числе мер, которые принимает кабмин в рамках разработанного плана реагирования на текущее развитие событий, числится поддержка отраслей, которые в первую очередь могут пострадать (авиаперевозки, туризм, малое и среднее предпринимательство и другие отрасли).
 
Речь также идет о налоговых платежах, субсидировании ставок, сокращении административной нагрузки, прямой финансовой поддержке, сказал Силуанов.
 
"Кроме того, совместно с ЦБ мы приняли решение о совместных действиях для того, чтобы также снизить нагрузку на наши предприятия-налогоплательщиков", - сказал глава Минфина.
 
Ранее в марте российский премьер Михаил Мишустин объявил о создании в стране антикризисного фонда в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с коронавирусом.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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