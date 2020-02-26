«Нефть России», 19.03.20, Москва, 13:51 Влияние последствий, связанных с эпидемией коронавируса, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.



"Сейчас действуют два фактора - снижение цен на нефть и последствия от так называемой коронавирусной инфекции. Вторая составляющая, я считаю, даже более серьезная для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли", - сказал Силуанов.



"Считаю, что те меры, которые у нас определены правительством, те ресурсы и запасы, которые мы сформировали в бюджете, это ФНБ, это 300 млрд рублей, о которых в плане говорится, позволят нам оперативно реагировать на развитие событий и помочь нуждающимся бизнесу, людям, субъектам РФ, ну и, конечно, предприятиям. Поэтому ситуация непростая, мы это все видим, но у правительства есть сформированный план действий, по которому мы и будем работать", - сказал Силуанов.



Он напомнил, что в числе мер, которые принимает кабмин в рамках разработанного плана реагирования на текущее развитие событий, числится поддержка отраслей, которые в первую очередь могут пострадать (авиаперевозки, туризм, малое и среднее предпринимательство и другие отрасли).



Речь также идет о налоговых платежах, субсидировании ставок, сокращении административной нагрузки, прямой финансовой поддержке, сказал Силуанов.



"Кроме того, совместно с ЦБ мы приняли решение о совместных действиях для того, чтобы также снизить нагрузку на наши предприятия-налогоплательщиков", - сказал глава Минфина.



Ранее в марте российский премьер Михаил Мишустин объявил о создании в стране антикризисного фонда в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с коронавирусом.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562780/ Источник: Interfax ← В "Лукойле" считают, что стоимость нефти может опуститься до $15-20 за баррель Новости net.finam.ru