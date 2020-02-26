|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Прогнозы
Минфин заявил, что COVID-19 ударит по экономике РФ сильнее, чем обвал цен на нефть
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
13:18 · Зачем прилетают "черные лебеди"?
17.03.20 · Путин удивился росту цен на бензин
17.03.20 · На нефть давит переизбыток
|
© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 19.03.20, Москва, 13:51 Влияние последствий, связанных с эпидемией коронавируса, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Сейчас действуют два фактора - снижение цен на нефть и последствия от так называемой коронавирусной инфекции. Вторая составляющая, я считаю, даже более серьезная для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли", - сказал Силуанов.
"Считаю, что те меры, которые у нас определены правительством, те ресурсы и запасы, которые мы сформировали в бюджете, это ФНБ, это 300 млрд рублей, о которых в плане говорится, позволят нам оперативно реагировать на развитие событий и помочь нуждающимся бизнесу, людям, субъектам РФ, ну и, конечно, предприятиям. Поэтому ситуация непростая, мы это все видим, но у правительства есть сформированный план действий, по которому мы и будем работать", - сказал Силуанов.
Он напомнил, что в числе мер, которые принимает кабмин в рамках разработанного плана реагирования на текущее развитие событий, числится поддержка отраслей, которые в первую очередь могут пострадать (авиаперевозки, туризм, малое и среднее предпринимательство и другие отрасли).
Речь также идет о налоговых платежах, субсидировании ставок, сокращении административной нагрузки, прямой финансовой поддержке, сказал Силуанов.
"Кроме того, совместно с ЦБ мы приняли решение о совместных действиях для того, чтобы также снизить нагрузку на наши предприятия-налогоплательщиков", - сказал глава Минфина.
Ранее в марте российский премьер Михаил Мишустин объявил о создании в стране антикризисного фонда в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с коронавирусом.