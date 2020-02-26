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В "Лукойле" считают, что стоимость нефти может опуститься до $15-20 за баррель
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«Нефть России», 19.03.20, Москва, 13:22 Цены на нефть могут приостановить падение на уровне сопротивления в $15-20 за баррель. Об этом заявил со ссылкой на данные проведенного технического анализа вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью телеканалу РБК.
"Мы делали технический анализ. Он, конечно, как и любой технический анализ, - это субъективные оценки. Но по техническому анализу уровень сопротивления первый находится сейчас, мы его наблюдаем, - это на уровне $32 [за баррель], потолок примерно $28 [за баррель], а второй уровень сопротивления - это $15-20 [за баррель]", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном продолжении падения цены на нефть.
По словам Федуна, произошедший на нефтяном рынке шок вследствие отсутствия договоренности между странами - производителями нефти привел к снижению цены на нефть на $20-25 долларов за баррель. "То есть, если бы сделка ОПЕК была, сегодня цена была бы $50 [за баррель] плюс-минус, но не $25", - добавил он.
Федун отметил, что резервные возможности для увеличения добычи, которые есть у России, составляют "при самой большой фантазии 0,3 млн баррелей в сутки" на ограниченный период времени.
Также он высказал мнение, что цена нефти при сегодняшнем развитии возобновляемых источников энергии не может вернуться на уровень $100-120 за баррель.
"Мир поменялся, и если раньше мы могли в случае такого падения цены ожидать возврата, скажем, на цену $100-120 за баррель, то сейчас этого не будет. Поскольку, есть точка отсечения такой цены - это развитие так называемых зеленых технологий, возобновляемых технологий", - сказал он.
6 марта на встрече ОПЕК+ в Вене Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.
Переговоры с Саудовской Аравией
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун полагает, что необходимо возобновить переговоры между РФ и Саудовской Аравией для стабилизации ситуации на рынке нефти.
"Надо снова договариваться, но для этого необходимо победить пессимизм тех, кто эту сделку сорвал. А сколько они будут находить свое мнение, поскольку это очень влиятельные силы, это уже не от нас [зависит]", - сказал топ-менеджер.
Ценовая война
Ценовая война на рынке нефти между РФ и Саудовской Аравией приведет к истощению обеих стран. В выигрыше останутся США, Китай, Индия и страны Европы.
"Те оценки, которые мы делаем, говорят о том, что в самой негативной ситуации в этой сделке оказываются две страны - Россия и Саудовская Аравия. И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и т. д.", - сказал топ-менеджер.
"То есть это будет война на истощение, на котором выиграют США... Выиграет Китай. Примерно на 2% у них вырастут доходы населения. На такую же сумму вырастут доходы населения в Индии и в Европе", - добавил Федун.
Добыча нефти в России
Добыча нефти в России может начать падать с 2022 года при сохранении цены нефти на уровне ниже $35 за баррель, заявил Федун.
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"Скорее всего, по тем сценариям, что мы сейчас пересматриваем, если сделки [ОПЕК+] не будет и цены на нефть останутся в диапазоне не выше 35 [долларов за баррель], то начиная с 2022-2023 года добыча в России начнет сокращаться", - сказал он.
При этом, по мнению Федуна, добыча нефти в России с 1 апреля 2020 года вырастет, но незначительно. "Думаю в лучшем случае на процентов десять от того увеличения, которое сделали саудиты", - считает вице-президент "Лукойла".
Добыча нефти в Саудовской Аравии
Увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии до 13 млн баррелей в сутки (б/с) маловероятно, но даже достижение уровня извлечения в 12,3 млн б/с может стать катастрофой для рынка.
"Действительно, они могут нарастить добычу объективно до 12,3 млн баррелей [в сутки] с сегодняшних 9,5 [млн б/с]. До 13 [млн б/с] - я не верю. До 13 [млн б/с] им понадобятся большие деньги и достаточно много времени, чтобы этого достигнуть. Но даже 12,3 [млн баррелей в сутки] - это катастрофа для рынка", - сказал Леонид Федун.
Сделка ОПЕК+
Леонид Федун заявил, что срыв мартовской сделки ОПЕК+ внес в падение цены нефти порядка $20 за баррель.
"Я считаю, что тот дисбаланс, который внесла Саудовская Аравия , сбросив цены сразу на 10 долларов от [сорта Arab] Light - это примерно 20 долларов за баррель. То есть сегодня - это где-то от 20 до 18 долларов за баррель, это минус от потери сделки", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
16 марта глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что компания готова работать в условиях низких цен на нефть в течение длительного времени. По его словам, текущие цены на нефть комфортны для компании, Saudi Aramco выполнит все обязательства перед акционерами и другими партнерами.
Ранее Саудовская Аравия объявила о рекордном снижении цен на свои сорта нефти с поставкой в апреле, а также о плане увеличить производство сырья до 13 млн баррелей в сутки после того, как не смогла договориться с РФ о новых ограничениях добычи в рамках соглашения ОПЕК+.
Сланцевая нефть США
Добыча сланцевой нефти в США снизится от падения цен. Однако 60% всей нефти там захеджировано по цене 50 долларов за баррель, поэтому быстрого падения производства не произойдет, заявил Федун.
"Убить - не убьет, но сильно ранит, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности гибели индустрии производства сланцевой нефти в США вследствие нынешней ценовой войны на рынке. - Действительно, добыча сланца упадет, мы видели, как это было в 2016 году. <...> Но две вещи, которые мы должны понимать: законодательство Америки отличается от нашего. <...> И значительная часть сланцевой добычи контролируется крупными компаниями: ExxonMobil и Chevron, которые обладают большим запасом прочности на обычных месторождениях, смогут выдержать".
"И самое главное, что добыча может быстро восстановиться. Плюс падать она не будет быстро, потому что 60% всей нефти захеджировано по цене 50 долларов [за баррель], поэтому для них, условно говоря, до октября - ноября цена будет 50 долларов в большей степени", - добавил он, подчеркнув, что при цене нефти марки WTI в 25 долларов за баррель добыча сланца может сократиться до 3,5 млн баррелей в сутки.