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Кризис

Зачем прилетают "черные лебеди"?

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«Нефть России», 19.03.20, Москва, 13:18    Число непредвиденных событий стремительно нарастает: в финансах, политике, социальной и гуманитарной сфере, медицине. На этом фоне особое внимание привлекла экспертная дискуссия "Черные лебеди: в поисках закономерностей непредвиденных событий", состоявшаяся в ходе конференции Ideas Lab в Брюсселе и организованная Antropov Foundation.
 
Термин "черный лебедь" вошел в лексикон специалистов по управлению рисками с того момента, как в 2007 году вышла одноименная книга Нассима Талеба. По словам Талеба, событие называют "черным лебедем", если оно возникло внезапно, возымело большой эффект и стало неожиданностью для экспертов. Например, Чернобыль, крах Lehman Brothers и обвал финансовых рынков, Brexit.
 
Коронавирус наглядно показал неустойчивость глобальных связей. Стало очевидно, что нет единого международного центра управления подобными глобальными кризисами. По всей вероятности, это одна из главных задач, которая стоит перед современным человечеством и мировыми лидерами.
 
Именно так и была задумана сессия, подготовленная Antropov Foundation на Ideas Lab — знаковом событии, посвященном европейской политике, технологиям и финансам. Организатор — Centre for European Policy Studies, CEPS. В конференции участвовали лидеры мнений, эксперты, мыслители, видные политики и деятели культуры. Такой подход к вопросу "черных лебедей" вызвал живой интерес аудитории и, несмотря на отмену многих публичных мероприятий по всей Европе, аудитория в культовом конференц-центре The Egg, где состоялась Ideas Lab 2020, была полностью заполнена (всего в конференции приняло участие более 700 человек).
 
Открывая сессию, директор CEPS Даниэль Грос отметил, что на мировом рынке эффективное прогнозирование практически невозможно, и поэтому быстрая и правильная реакция имеет решающее значение. Столкнувшись с "черным лебедем", люди обычно прилагают значительные усилия, чтобы определить, как они могли бы предсказать его появление. Но гораздо важнее сосредоточиться на умении "тренировать оперативную реакцию" и отлаживать систему антикризисного управления.
 
"Черные лебеди" ломают сложившуюся систему и вносят в жизнь вроде бы хаос. Однако острые кризисы всегда помогают корректировать систему, способствуя ее улучшению. Тот же коронавирус постепенно переводит мир в новую реальность: средневековый страх смерти меняет массовое сознание людей, заставляет больше ценить саму жизнь, каждый ее миг и беречь ее. Традиционные ценности — здоровье, семья, истинное, а не пустое общение — возвращаются. Мировоззрение неудержимого потребления будет, скорее всего, переосмыслено.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562778/

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Зачем прилетают "черные лебеди"?

«Нефть России», 19.03.20, Москва, 13:18   Число непредвиденных событий стремительно нарастает: в финансах, политике, социальной и гуманитарной сфере, медицине. На этом фоне особое внимание привлекла экспертная дискуссия "Черные лебеди: в поисках закономерностей непредвиденных событий", состоявшаяся в ходе конференции Ideas Lab в Брюсселе и организованная Antropov Foundation.
 
Термин "черный лебедь" вошел в лексикон специалистов по управлению рисками с того момента, как в 2007 году вышла одноименная книга Нассима Талеба. По словам Талеба, событие называют "черным лебедем", если оно возникло внезапно, возымело большой эффект и стало неожиданностью для экспертов. Например, Чернобыль, крах Lehman Brothers и обвал финансовых рынков, Brexit.
 
Коронавирус наглядно показал неустойчивость глобальных связей. Стало очевидно, что нет единого международного центра управления подобными глобальными кризисами. По всей вероятности, это одна из главных задач, которая стоит перед современным человечеством и мировыми лидерами.
 
Именно так и была задумана сессия, подготовленная Antropov Foundation на Ideas Lab — знаковом событии, посвященном европейской политике, технологиям и финансам. Организатор — Centre for European Policy Studies, CEPS. В конференции участвовали лидеры мнений, эксперты, мыслители, видные политики и деятели культуры. Такой подход к вопросу "черных лебедей" вызвал живой интерес аудитории и, несмотря на отмену многих публичных мероприятий по всей Европе, аудитория в культовом конференц-центре The Egg, где состоялась Ideas Lab 2020, была полностью заполнена (всего в конференции приняло участие более 700 человек).
 
Открывая сессию, директор CEPS Даниэль Грос отметил, что на мировом рынке эффективное прогнозирование практически невозможно, и поэтому быстрая и правильная реакция имеет решающее значение. Столкнувшись с "черным лебедем", люди обычно прилагают значительные усилия, чтобы определить, как они могли бы предсказать его появление. Но гораздо важнее сосредоточиться на умении "тренировать оперативную реакцию" и отлаживать систему антикризисного управления.
 
"Черные лебеди" ломают сложившуюся систему и вносят в жизнь вроде бы хаос. Однако острые кризисы всегда помогают корректировать систему, способствуя ее улучшению. Тот же коронавирус постепенно переводит мир в новую реальность: средневековый страх смерти меняет массовое сознание людей, заставляет больше ценить саму жизнь, каждый ее миг и беречь ее. Традиционные ценности — здоровье, семья, истинное, а не пустое общение — возвращаются. Мировоззрение неудержимого потребления будет, скорее всего, переосмыслено.
 


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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
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При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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