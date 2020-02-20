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«Нефть России», 18.03.20, Москва, 17:23 Цены на нефть на мировых биржах рухнули на 7-12% до уровней ноября 2003 года. За бочку европейского эталона Brent в Лондоне к 16:30 дают $26,8 (-7%), за американский эталон WTI в Нью-Йорке — $23,9 (-12%), согласно данным торгов.
Курс рубля после этого ускорил падение. Доллар подорожал к 16:30 мск на 4,4 руб. до 79,8 руб., а евро – на 4,2руб. до 87,2 руб.
Ускорилось снижение и российских индексов. Индекс МосБиржи, оттражающий рублевую стоимость акций, упал на 4%, РТС, долларовой стоимости акций, — рухнул на 10%.
На европейских площадках также падают фондовые индексы – примерно на 4% из-за растущих карантинных ограничений в странах ЕС. Падает и фунт. Заметно плохо в Великобритании: курс фунта стерлингов к доллару упал до минимума с середины 1980-х годов.