«Нефть России», 18.03.20, Москва, 17:23 Цены на нефть на мировых биржах рухнули на 7-12% до уровней ноября 2003 года. За бочку европейского эталона Brent в Лондоне к 16:30 дают $26,8 (-7%), за американский эталон WTI в Нью-Йорке — $23,9 (-12%), согласно данным торгов.



Курс рубля после этого ускорил падение. Доллар подорожал к 16:30 мск на 4,4 руб. до 79,8 руб., а евро – на 4,2руб. до 87,2 руб.



Ускорилось снижение и российских индексов. Индекс МосБиржи, оттражающий рублевую стоимость акций, упал на 4%, РТС, долларовой стоимости акций, — рухнул на 10%.



На европейских площадках также падают фондовые индексы – примерно на 4% из-за растущих карантинных ограничений в странах ЕС. Падает и фунт. Заметно плохо в Великобритании: курс фунта стерлингов к доллару упал до минимума с середины 1980-х годов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562777/ Источник: Вести ← Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным Новости net.finam.ru