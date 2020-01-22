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Новости oilru.com


 
Экономика

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

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«Нефть России», 18.03.20, Москва, 13:11     Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.
 
"Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет. Нам придется задействовать средства нашего резерва - Фонда национального благосостояния, для этого он и формировался", - сказал он.
 
Министр подчеркнул влияние снижения цен на нефть на ситуацию в экономике. "Только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн рублей снижает нам объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми назначениями", - отметил Силуанов.
 
По его словам, сейчас необходимо поддерживать отрасли экономики, которые не смогут существовать без поддержки государства. "Нам сейчас нужно сконцентрировать ресурсы на точечной, эффективной поддержке тех отраслей экономики, регионов, малого предпринимательства, всех тех направлений, которые без государственной поддержки просто не смогут существовать", - сказал глава Минфина.
 
Как отметил Силуанов, ситуация в российской экономике развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
 
"К сожалению, ситуация [в экономике РФ] развивается пока не лучшим образом, и соответственно мы отклоняемся от тех макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год. Безусловно, это коснется и бюджета", - отметил он.
 
По словам Силуанова, в нынешних условиях сокращаются целые отрасли экономики.
 
"Сейчас добавился гораздо более серьезный фактор - фактор коронавируса. Даже дело не в вирусе, а дело в том, что сокращаются и сжимаются целые сектора экономики. Мы уже говорили о таких секторах, как перевозки, в том числе авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует целый ряд других секторов. Мы видим, что сокращается объем покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей", - добавил министр.
 
Глава Минфина поручил Казначейству контролировать эффективность трат средств на исполнение мер из послания президента РФ Владимира Путина.
 
"Помимо нацпроектов, конечно, те вопросы, которые в послании президентом Российской Федерации определены в качестве новых задач, которые в текущем году перед нами встали, тоже просил бы вас обратить внимание на эффективность трат ресурсов в рамках определенных посланием задач", - сказал Силуанов.
 
Силуанов добавил, что просит Казначейство представить предложения по улучшению эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ряд нацпроектов. "Мы включили в план проведения проверок шесть национальных проектов - это "Культура", "Безопасные и качественные дороги", "Жилье и городская среда", "Образование" и "Здравоохранение". Здесь необходимо сосредоточиться не только на целевом использовании, но и на эффективности бюджетных трат, и, соответственно, мы ждем таких предложений по улучшению использования бюджетных ресурсов, выделяемых на нацпроекты", - сказал министр.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562776/

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13:11 · Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным
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Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

«Нефть России», 18.03.20, Москва, 13:11    Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.
 
"Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет. Нам придется задействовать средства нашего резерва - Фонда национального благосостояния, для этого он и формировался", - сказал он.
 
Министр подчеркнул влияние снижения цен на нефть на ситуацию в экономике. "Только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн рублей снижает нам объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми назначениями", - отметил Силуанов.
 
По его словам, сейчас необходимо поддерживать отрасли экономики, которые не смогут существовать без поддержки государства. "Нам сейчас нужно сконцентрировать ресурсы на точечной, эффективной поддержке тех отраслей экономики, регионов, малого предпринимательства, всех тех направлений, которые без государственной поддержки просто не смогут существовать", - сказал глава Минфина.
 
Как отметил Силуанов, ситуация в российской экономике развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
 
"К сожалению, ситуация [в экономике РФ] развивается пока не лучшим образом, и соответственно мы отклоняемся от тех макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год. Безусловно, это коснется и бюджета", - отметил он.
 
По словам Силуанова, в нынешних условиях сокращаются целые отрасли экономики.
 
"Сейчас добавился гораздо более серьезный фактор - фактор коронавируса. Даже дело не в вирусе, а дело в том, что сокращаются и сжимаются целые сектора экономики. Мы уже говорили о таких секторах, как перевозки, в том числе авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует целый ряд других секторов. Мы видим, что сокращается объем покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей", - добавил министр.
 
Глава Минфина поручил Казначейству контролировать эффективность трат средств на исполнение мер из послания президента РФ Владимира Путина.
 
"Помимо нацпроектов, конечно, те вопросы, которые в послании президентом Российской Федерации определены в качестве новых задач, которые в текущем году перед нами встали, тоже просил бы вас обратить внимание на эффективность трат ресурсов в рамках определенных посланием задач", - сказал Силуанов.
 
Силуанов добавил, что просит Казначейство представить предложения по улучшению эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ряд нацпроектов. "Мы включили в план проведения проверок шесть национальных проектов - это "Культура", "Безопасные и качественные дороги", "Жилье и городская среда", "Образование" и "Здравоохранение". Здесь необходимо сосредоточиться не только на целевом использовании, но и на эффективности бюджетных трат, и, соответственно, мы ждем таких предложений по улучшению использования бюджетных ресурсов, выделяемых на нацпроекты", - сказал министр.
 


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