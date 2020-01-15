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Путин: доля среднего класса в России превысила 70%, его нужно укреплять
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«Нефть России», 18.03.20, Москва, 10:08 Более 70% граждан России, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу, задача властей - укреплять их положение и повышать доходы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин не исключил, что средства ФНБ могут направить на поддержку ряда категорий граждан
В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" он обратил внимание, что "средний класс в каждой стране разный" и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Путин отметил, что по методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
"У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%", - подчеркнул глава государства, напомнив, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТ, который составлял в 2019 году 11,28 тыс. рублей.
"Он [средний класс] у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы", - заключил Путин.