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Путин: доля среднего класса в России превысила 70%, его нужно укреплять

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«Нефть России», 18.03.20, Москва, 10:08     Более 70% граждан России, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу, задача властей - укреплять их положение и повышать доходы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
 
Путин не исключил, что средства ФНБ могут направить на поддержку ряда категорий граждан
В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" он обратил внимание, что "средний класс в каждой стране разный" и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Путин отметил, что по методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
 
"У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%", - подчеркнул глава государства, напомнив, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТ, который составлял в 2019 году 11,28 тыс. рублей.
 
"Он [средний класс] у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы", - заключил Путин.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562775/

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10:08 · Путин: доля среднего класса в России превысила 70%, его нужно укреплять
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Путин: доля среднего класса в России превысила 70%, его нужно укреплять

«Нефть России», 18.03.20, Москва, 10:08    Более 70% граждан России, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу, задача властей - укреплять их положение и повышать доходы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
 
Путин не исключил, что средства ФНБ могут направить на поддержку ряда категорий граждан
В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" он обратил внимание, что "средний класс в каждой стране разный" и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Путин отметил, что по методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
 
"У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%", - подчеркнул глава государства, напомнив, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТ, который составлял в 2019 году 11,28 тыс. рублей.
 
"Он [средний класс] у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы", - заключил Путин.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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