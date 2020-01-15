«Нефть России», 18.03.20, Москва, 10:08 Более 70% граждан России, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу, задача властей - укреплять их положение и повышать доходы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.



Путин не исключил, что средства ФНБ могут направить на поддержку ряда категорий граждан

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" он обратил внимание, что "средний класс в каждой стране разный" и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Путин отметил, что по методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.



"У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%", - подчеркнул глава государства, напомнив, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТ, который составлял в 2019 году 11,28 тыс. рублей.



"Он [средний класс] у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы", - заключил Путин.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562775/ Источник: "ТАСС" ← В бундестаге предложили отменить "непродуктивные санкции" против России Новости net.finam.ru