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Санкции

В бундестаге предложили отменить "непродуктивные санкции" против России

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«Нефть России», 18.03.20, Москва, 09:46    Необходимо отменить "непродуктивные санкции" против России, считает член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. Причем нужно было снять с Москвы ограничения еще до эпидемии коронавируса COVID-19, считает он. Тем более это следует сделать теперь, когда сложившаяся ситуация больно ударит по экономике Европы.
 
В сложные времена государства должны помогать друг другу, отметил Гердт. Он считает, что нужно восстанавливать товарооборот с Россией – это пойдет на пользу экономике ЕС. Вопрос о снятии санкций будет поднят на следующем заседании комитета, передает РИА Новости.
 
Инициативу Гердта поддержал официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной. Он отметил, что антироссийские санкции не приносят пользы, "тем более сейчас". Правительство должно сосредоточиться на решении текущих проблем.
 
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что снять санкции с РФ будет сложно из-за позиции канцлера Меркель, которая связывает данный вопрос с конфликтом на Донбассе. Однако если пандемия усилится, европейцы могут отойти от своей русофобской позиции, подчеркнул сенатор.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562774/

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В бундестаге предложили отменить "непродуктивные санкции" против России

«Нефть России», 18.03.20, Москва, 09:46   Необходимо отменить "непродуктивные санкции" против России, считает член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. Причем нужно было снять с Москвы ограничения еще до эпидемии коронавируса COVID-19, считает он. Тем более это следует сделать теперь, когда сложившаяся ситуация больно ударит по экономике Европы.
 
В сложные времена государства должны помогать друг другу, отметил Гердт. Он считает, что нужно восстанавливать товарооборот с Россией – это пойдет на пользу экономике ЕС. Вопрос о снятии санкций будет поднят на следующем заседании комитета, передает РИА Новости.
 
Инициативу Гердта поддержал официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной. Он отметил, что антироссийские санкции не приносят пользы, "тем более сейчас". Правительство должно сосредоточиться на решении текущих проблем.
 
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что снять санкции с РФ будет сложно из-за позиции канцлера Меркель, которая связывает данный вопрос с конфликтом на Донбассе. Однако если пандемия усилится, европейцы могут отойти от своей русофобской позиции, подчеркнул сенатор.
 


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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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