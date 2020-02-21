«Нефть России», 18.03.20, Москва, 09:35 Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о трех возможных сценариях развития событий в экономике Российской Федерации в связи с распространением коронавируса COVID-19.



По мнению Грефа, даже при реализации "самого жесткого сценария" Сбербанк не пробьет нормативы Центробанка РФ по капиталу и минует кризис без сторонней помощи.



Герман Греф отметил: во всех трех сценариях он видит, что для Сбербанка и его клиентов нет никаких драматических последствий.



По мнению главы Сбербанка, в случае наиболее стрессового сценария предполагается снижение цены на нефть до 20 долларов за баррель, падение курса рубля до 100 рублей за доллар, а также некоторые макроэкономические изменения.



Греф отметил, что этот сценарий совершенно экстремальный. Худшего экономисты пока не смогли придумать. Да и текущая обстановка пока не дает задачи рассматривать совсем критический вариант, сообщает РИА Новости.



Глава Сбербанка заверил: банк сохранит прибыльность и не нарушит минимальных нормативов достаточности капитала.



Герман Греф резюмировал: кризис оказался более глубоким, чем казался изначально. Но правительства всех государств активно включились в борьбу с его последствиями.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562773/ Источник: Вести ← Пандемия отправила нефтяные цены к многолетним минимумам В бундестаге предложили отменить "непродуктивные санкции" против России → Новости net.finam.ru