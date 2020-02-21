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Греф рассказал о "самом жестком сценарии" развития экономики в Российской Федерации

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«Нефть России», 18.03.20, Москва, 09:35    Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о трех возможных сценариях развития событий в экономике Российской Федерации в связи с распространением коронавируса COVID-19.
 
По мнению Грефа, даже при реализации "самого жесткого сценария" Сбербанк не пробьет нормативы Центробанка РФ по капиталу и минует кризис без сторонней помощи.
 
Герман Греф отметил: во всех трех сценариях он видит, что для Сбербанка и его клиентов нет никаких драматических последствий.
 
По мнению главы Сбербанка, в случае наиболее стрессового сценария предполагается снижение цены на нефть до 20 долларов за баррель, падение курса рубля до 100 рублей за доллар, а также некоторые макроэкономические изменения.
 
Греф отметил, что этот сценарий совершенно экстремальный. Худшего экономисты пока не смогли придумать. Да и текущая обстановка пока не дает задачи рассматривать совсем критический вариант, сообщает РИА Новости.
 
Глава Сбербанка заверил: банк сохранит прибыльность и не нарушит минимальных нормативов достаточности капитала.
 
Герман Греф резюмировал: кризис оказался более глубоким, чем казался изначально. Но правительства всех государств активно включились в борьбу с его последствиями.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562773/

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Греф рассказал о "самом жестком сценарии" развития экономики в Российской Федерации

«Нефть России», 18.03.20, Москва, 09:35   Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о трех возможных сценариях развития событий в экономике Российской Федерации в связи с распространением коронавируса COVID-19.
 
По мнению Грефа, даже при реализации "самого жесткого сценария" Сбербанк не пробьет нормативы Центробанка РФ по капиталу и минует кризис без сторонней помощи.
 
Герман Греф отметил: во всех трех сценариях он видит, что для Сбербанка и его клиентов нет никаких драматических последствий.
 
По мнению главы Сбербанка, в случае наиболее стрессового сценария предполагается снижение цены на нефть до 20 долларов за баррель, падение курса рубля до 100 рублей за доллар, а также некоторые макроэкономические изменения.
 
Греф отметил, что этот сценарий совершенно экстремальный. Худшего экономисты пока не смогли придумать. Да и текущая обстановка пока не дает задачи рассматривать совсем критический вариант, сообщает РИА Новости.
 
Глава Сбербанка заверил: банк сохранит прибыльность и не нарушит минимальных нормативов достаточности капитала.
 
Герман Греф резюмировал: кризис оказался более глубоким, чем казался изначально. Но правительства всех государств активно включились в борьбу с его последствиями.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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