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Путин удивился росту цен на бензин
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09:00 · На нефть давит переизбыток
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«Нефть России», 17.03.20, Москва, 17:25 Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
"Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44% <...> Сейчас уж не говорю — цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне", — сказал он на встрече с кабмином.