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Нефтегазодобыча

Эксперты: добыча нефти в России останется рентабельной даже при цене $15 за баррель

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«Нефть России», 17.03.20, Москва, 11:06    Российская нефтяная отрасль обладает достаточно большим запасом прочности из-за гибкой системы налогообложения и низкой себестоимости извлечения нефти, поэтому текущее падение цен до уровня в районе $30 за баррель не является критичным - добыча нефти в России останется рентабельной даже при цене $15 за баррель, считают опрошенные ТАСС эксперты.
 
Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков говорил, что себестоимость добычи в России на разрабатываемых месторождениях составляет в среднем от $3 до $5 за баррель, а глава "Татнефти" Наиль Маганов утверждал, что для его компании даже цена в $8 не является критичной.
 
Согласно материалам к отчетности по МСФО за 2019 год трех крупнейших в России нефтяных компаний эти данные соответствуют действительности. Так, средняя себестоимость добычи углеводородов у "Роснефти" составляла в 2019 году $3,1 за баррель ($3,8 для нефти), у "Лукойла" - $3,59, у "Газпром нефти" - $3,78. Впрочем, речь идет только о производственных расходах (production или lifting costs по международной классификации).
 
Опрошенные ТАСС аналитики указали, что в этих расходах не учитываются транспортные и другие издержки, в том числе налоговая составляющая.
 
Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук подсчитал на примере "Роснефти", что себестоимость добычи и транспортировки нефти по трубопроводу в Европу для компании составляла в 2019 году около $8 за баррель, из которых $3,8 расходов приходились на добычу, а $4,2 - на транспортировку. Даже с учетом социальных, административно-коммерческих и других затрат себестоимость не превышает $15 при пересчете на один баррель нефти.
 
"Критический уровень для разрабатываемых месторождений - это меньше $15 за баррель", - пояснил он. Аналитик подчеркивает при этом, что такая рентабельность справедлива только для уже разрабатываемых месторождений. При освоении новых ресурсов Дальнего Востока или арктической зоны себестоимость может составлять от $20 до $50 за баррель и выше.
 
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также считает текущую себестоимость добычи в России довольно низкой. "Нефтяники дают в своих отчетностях цифру $2-$4 за баррель, но этот показатель учитывает только текущие затраты на добычу уже из существующих скважин. С учетом транспортировки себестоимость добычи для большинства месторождений Западной Сибири будет укладываться в сумму примерно в пределах от $15 до $20 за баррель", - заметил он.
 
А как у них?
Саудовская Аравия традиционно считается страной с самой низкой себестоимостью добычи. Согласно проспекту IPO Saudi Aramco стоимость извлечения нефти составляет около $2,8, но тоже без учета транспортировки, сообщал The Washington Post. У других нефтедобывающих стран качество запасов хуже, а операционные затраты на добычу сильно выше. По словам Полищука, стоимость добычи в США, Канаде, Бразилии в разы выше, чем в России.
 
Если текущие цены будут сохраняться в течение как минимум полугода - по другим участникам рынка будет нанесен куда более ощутимый урон, чем по нефтяникам, считает Юшков.
 
"Страдают прежде всего американские сланцевые проекты, но окончательно увести их с рынка не получится, этот сегмент будет существовать и добывать довольно много нефти", - отметил аналитик.
 
По его словам, этим проектам гораздо проще остановить добычу, чем в России, поскольку как раз операционные, а не капитальные, расходы являются для них основными. "Им проще остановиться при нерентабельной добыче и "включиться" снова, когда цены вырастут. У нас же так не получится, у нас скорее компании пойдут на убытки, чем будут останавливать производство", - добавил он.
 
Что дальше?
Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж "БКС Брокер", напомнил, что, несмотря на низкую себестоимость и большой объем накопленных государством резервов, потери бюджета на фоне высоких социальных обязательств могут способствовать возобновлению диалога между Россией и ОПЕК.
 
"Нужно понимать, что текущая цена мало кого устраивает на долгосрочную перспективу, поэтому ключевые участники рынка будут искать выход из сложившей ситуации, искать компромисс. Не думаю, что на видимом горизонте мы останемся в текущих ценах", - сказал он.
 
Если цены останутся на текущем уровне или даже упадут, Россия сможет сохранить уровень добычи в течение ближайших нескольких лет, считает Полищук: "Но если цены упадут надолго, то запускать многие новые проекты будет нерентабельно, есть риск падения добычи".
 
Старший научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН Андрей Колпаков заметил, что рынок может стабилизироваться за счет того, что с рынка могут уйти производители нефти с высокой стоимостью добычи и благодаря росту спроса.
 
"Рынку нужен год, скорее два, относительно низких цен, чтобы в естественных условиях прийти в балансовое состояние", - подытожил он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562770/

Forbes назвал самые надежные российские банки
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Эксперты: добыча нефти в России останется рентабельной даже при цене $15 за баррель

«Нефть России», 17.03.20, Москва, 11:06   Российская нефтяная отрасль обладает достаточно большим запасом прочности из-за гибкой системы налогообложения и низкой себестоимости извлечения нефти, поэтому текущее падение цен до уровня в районе $30 за баррель не является критичным - добыча нефти в России останется рентабельной даже при цене $15 за баррель, считают опрошенные ТАСС эксперты.
 
Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков говорил, что себестоимость добычи в России на разрабатываемых месторождениях составляет в среднем от $3 до $5 за баррель, а глава "Татнефти" Наиль Маганов утверждал, что для его компании даже цена в $8 не является критичной.
 
Согласно материалам к отчетности по МСФО за 2019 год трех крупнейших в России нефтяных компаний эти данные соответствуют действительности. Так, средняя себестоимость добычи углеводородов у "Роснефти" составляла в 2019 году $3,1 за баррель ($3,8 для нефти), у "Лукойла" - $3,59, у "Газпром нефти" - $3,78. Впрочем, речь идет только о производственных расходах (production или lifting costs по международной классификации).
 
Опрошенные ТАСС аналитики указали, что в этих расходах не учитываются транспортные и другие издержки, в том числе налоговая составляющая.
 
Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук подсчитал на примере "Роснефти", что себестоимость добычи и транспортировки нефти по трубопроводу в Европу для компании составляла в 2019 году около $8 за баррель, из которых $3,8 расходов приходились на добычу, а $4,2 - на транспортировку. Даже с учетом социальных, административно-коммерческих и других затрат себестоимость не превышает $15 при пересчете на один баррель нефти.
 
"Критический уровень для разрабатываемых месторождений - это меньше $15 за баррель", - пояснил он. Аналитик подчеркивает при этом, что такая рентабельность справедлива только для уже разрабатываемых месторождений. При освоении новых ресурсов Дальнего Востока или арктической зоны себестоимость может составлять от $20 до $50 за баррель и выше.
 
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также считает текущую себестоимость добычи в России довольно низкой. "Нефтяники дают в своих отчетностях цифру $2-$4 за баррель, но этот показатель учитывает только текущие затраты на добычу уже из существующих скважин. С учетом транспортировки себестоимость добычи для большинства месторождений Западной Сибири будет укладываться в сумму примерно в пределах от $15 до $20 за баррель", - заметил он.
 
А как у них?
Саудовская Аравия традиционно считается страной с самой низкой себестоимостью добычи. Согласно проспекту IPO Saudi Aramco стоимость извлечения нефти составляет около $2,8, но тоже без учета транспортировки, сообщал The Washington Post. У других нефтедобывающих стран качество запасов хуже, а операционные затраты на добычу сильно выше. По словам Полищука, стоимость добычи в США, Канаде, Бразилии в разы выше, чем в России.
 
Если текущие цены будут сохраняться в течение как минимум полугода - по другим участникам рынка будет нанесен куда более ощутимый урон, чем по нефтяникам, считает Юшков.
 
"Страдают прежде всего американские сланцевые проекты, но окончательно увести их с рынка не получится, этот сегмент будет существовать и добывать довольно много нефти", - отметил аналитик.
 
По его словам, этим проектам гораздо проще остановить добычу, чем в России, поскольку как раз операционные, а не капитальные, расходы являются для них основными. "Им проще остановиться при нерентабельной добыче и "включиться" снова, когда цены вырастут. У нас же так не получится, у нас скорее компании пойдут на убытки, чем будут останавливать производство", - добавил он.
 
Что дальше?
Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж "БКС Брокер", напомнил, что, несмотря на низкую себестоимость и большой объем накопленных государством резервов, потери бюджета на фоне высоких социальных обязательств могут способствовать возобновлению диалога между Россией и ОПЕК.
 
"Нужно понимать, что текущая цена мало кого устраивает на долгосрочную перспективу, поэтому ключевые участники рынка будут искать выход из сложившей ситуации, искать компромисс. Не думаю, что на видимом горизонте мы останемся в текущих ценах", - сказал он.
 
Если цены останутся на текущем уровне или даже упадут, Россия сможет сохранить уровень добычи в течение ближайших нескольких лет, считает Полищук: "Но если цены упадут надолго, то запускать многие новые проекты будет нерентабельно, есть риск падения добычи".
 
Старший научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН Андрей Колпаков заметил, что рынок может стабилизироваться за счет того, что с рынка могут уйти производители нефти с высокой стоимостью добычи и благодаря росту спроса.
 
"Рынку нужен год, скорее два, относительно низких цен, чтобы в естественных условиях прийти в балансовое состояние", - подытожил он.
 


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