«Нефть России», 17.03.20, Москва, 09:54 Райффайзенбанк в текущем году возглавил топ-100 самых надежных российских банков по версии журнала Forbes.



Второе место в рейтинге занял "Юникредит банк" - годом ранее он возглавлял рейтинг, в то время как Райффайзенбанк в 2019 году занимал только вторую строчку, третье место, как и годом ранее, получил Росбанк. Четвертое место - у Сбербанка, пятое - у Ситибанка. "ИНГ банк (Евразия)" оказался на шестом месте, "Нордеа" - на седьмом, затем идет "Эйч-эс-би-си Банк". На девятой строчке рейтинга - "СЭБ Банк", замыкает первую десятку "Бэнк оф Чайна". Также в группу банков с самой большой степенью надежности вошли ВТБ (11-е место), Газпромбанк (12-е место), Россельхозбанк (13-е место).



"Самые надежные участники рейтинга - "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки. В группу вошли банки с рейтингами по международной шкале "BBB" и "BBB-" и рейтингом по национальной шкале "AAA", - отмечает Forbes.



Наивысшую позицию среди частных российских банков занял Альфа-банк - 26-е место в общем рейтинге. "Это уже следующая категория надежности - в нее попали банки с рейтингами по международной шкале "BB+" и "BB", по российской шкале "AA+" и "AA". Они оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды", - поясняет издание.



При составлении рейтинга учитывались данные международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, "Эксперт РА") рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России, уточняет издание. На первом этапе выбирались банки исходя из наличия рейтинга, активов более 30 миллиардов рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывалось общее число наивысших. В итоге все банки внутри сотни были поделены на пять групп надежности.

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