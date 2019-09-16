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Рейтинги

Forbes назвал самые надежные российские банки

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«Нефть России», 17.03.20, Москва, 09:54    Райффайзенбанк в текущем году возглавил топ-100 самых надежных российских банков по версии журнала Forbes.
 
Второе место в рейтинге занял "Юникредит банк" - годом ранее он возглавлял рейтинг, в то время как Райффайзенбанк в 2019 году занимал только вторую строчку, третье место, как и годом ранее, получил Росбанк. Четвертое место - у Сбербанка, пятое - у Ситибанка. "ИНГ банк (Евразия)" оказался на шестом месте, "Нордеа" - на седьмом, затем идет "Эйч-эс-би-си Банк". На девятой строчке рейтинга - "СЭБ Банк", замыкает первую десятку "Бэнк оф Чайна". Также в группу банков с самой большой степенью надежности вошли ВТБ (11-е место), Газпромбанк (12-е место), Россельхозбанк (13-е место).
 
"Самые надежные участники рейтинга - "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки. В группу вошли банки с рейтингами по международной шкале "BBB" и "BBB-" и рейтингом по национальной шкале "AAA", - отмечает Forbes.
 
Наивысшую позицию среди частных российских банков занял Альфа-банк - 26-е место в общем рейтинге. "Это уже следующая категория надежности - в нее попали банки с рейтингами по международной шкале "BB+" и "BB", по российской шкале "AA+" и "AA". Они оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды", - поясняет издание.
 
При составлении рейтинга учитывались данные международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, "Эксперт РА") рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России, уточняет издание. На первом этапе выбирались банки исходя из наличия рейтинга, активов более 30 миллиардов рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывалось общее число наивысших. В итоге все банки внутри сотни были поделены на пять групп надежности.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562769/

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Forbes назвал самые надежные российские банки

«Нефть России», 17.03.20, Москва, 09:54   Райффайзенбанк в текущем году возглавил топ-100 самых надежных российских банков по версии журнала Forbes.
 
Второе место в рейтинге занял "Юникредит банк" - годом ранее он возглавлял рейтинг, в то время как Райффайзенбанк в 2019 году занимал только вторую строчку, третье место, как и годом ранее, получил Росбанк. Четвертое место - у Сбербанка, пятое - у Ситибанка. "ИНГ банк (Евразия)" оказался на шестом месте, "Нордеа" - на седьмом, затем идет "Эйч-эс-би-си Банк". На девятой строчке рейтинга - "СЭБ Банк", замыкает первую десятку "Бэнк оф Чайна". Также в группу банков с самой большой степенью надежности вошли ВТБ (11-е место), Газпромбанк (12-е место), Россельхозбанк (13-е место).
 
"Самые надежные участники рейтинга - "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки. В группу вошли банки с рейтингами по международной шкале "BBB" и "BBB-" и рейтингом по национальной шкале "AAA", - отмечает Forbes.
 
Наивысшую позицию среди частных российских банков занял Альфа-банк - 26-е место в общем рейтинге. "Это уже следующая категория надежности - в нее попали банки с рейтингами по международной шкале "BB+" и "BB", по российской шкале "AA+" и "AA". Они оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды", - поясняет издание.
 
При составлении рейтинга учитывались данные международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, "Эксперт РА") рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России, уточняет издание. На первом этапе выбирались банки исходя из наличия рейтинга, активов более 30 миллиардов рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывалось общее число наивысших. В итоге все банки внутри сотни были поделены на пять групп надежности.

 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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