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"Индекс страха" Уолл-стрит достиг рекордно высокого уровня
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«Нефть России», 17.03.20, Москва, 09:49 Индикатор подразумеваемой волатильности на Уолл-стрит достиг рекордно высокого уровня в понедельник, когда все три основных фондовых индекса США потеряли около 12%, пишет MarketWatch.
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Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 16 марта упал на 12,93%, S&P 500 — на 11,98%. Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite опустился на 12,32%, продемонстрировав рекордное однодневное снижение.