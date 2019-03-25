«Нефть России», 17.03.20, Москва, 09:00 Рынок нефти движется к самому большому переизбытку запасов нефти в первой половине 2020 года. Он может оказаться в два-четыре раза больше, чем самый большой профицит, зафиксированный до сих пор, говорит IHS Markit.



По данным IHS Markit, перенасыщение в первом полугодии 2020 года может достигнуть уровней от 800 млн баррелей до 1,3 миллиарда баррелей. Это в 2-4 раза больше, чем при предыдущем крупнейшем переизбытке в 360 миллионов баррелей в конце 2015-начале 2016 годов.



Крупнейшее из перенасыщений надвигается на фоне того, как спрос на нефть падает из-за пандемии коронавируса, а бывшие союзники — Саудовская Аравия и Россия — обещают наводнить рынок нефтью, поскольку ведут тотальную ценовую войну за долю рынка.



"Такого глобального переизбытка еще не было. До этого самый большой глобальный профицит за полгода в этом столетии составлял 360 миллионов баррелей", — сказал Джим Буркхард из IHS Markit.



По прогнозам IHS Markit, в период с февраля по май ежемесячное перенасыщение может составить от 4 миллионов до 10 миллионов баррелей в сутки.



Аналитическая и консалтинговая компания сообщила, что спрос на нефть в ближайшие два месяца может сократиться на 10 миллионов баррелей в сутки.



В этом квартале снижение спроса на нефть окажется самым большим за всю историю наблюдений, даже больше, чем спад времен финансового кризиса 2008 года, отмечает IHS Markit.



В апреле Саудовская Аравия готовится выпустить на рынок дополнительные 2,6 миллиона баррелей в сутки, ОАЭ готова добавить еще 1 миллион баррелей в сутки, Россия обещает увеличить добычу по мере накала ценовой войны за нефть.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562767/ Источник: Вести ← Reuters: США начнут закупать нефть для стратегического резерва в течение двух недель "Индекс страха" Уолл-стрит достиг рекордно высокого уровня → Новости net.finam.ru