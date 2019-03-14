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Reuters: США начнут закупать нефть для стратегического резерва в течение двух недель
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«Нефть России», 17.03.20, Москва, 00:10 Соединенные Штаты начнут закупать дополнительные объемы сырой нефти для стратегического нефтяного резерва в течение двух недель. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве энергетики страны. Речь может идти о 77 млн баррелей, сам же резерв имеет емкость в 713 млн.
"Исходя из итогов консультаций с представителями промышленности, мы полагаем, что [резерв] можно заполнить в течение нескольких месяцев", - отметил источник.
Президент США Дональд Трамп 13 марта объявил, что поручил Минэнерго закупить большой объем нефти с учетом ее низкой цены. По мнению американского лидера, данное решение позволит "сэкономить американским налогоплательщикам миллиарды и миллиарды долларов, а также поможет промышленности". Минэнерго 10 марта отменило запланированную продажу топлива из стратегического нефтяного резерва.