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"Газпром" приостановил поставку газа по "Силе Сибири"
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«Нефть России», 16.03.20, Москва, 13:39 Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай приостановлены на две недели, на газопроводе проводят профилактику, сообщает "Газпром".
"Сегодня в 05:00 часов по московскому времени на газопроводе "Сила Сибири" начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля", — отмечает "Газпром".
Сроки проведения профилактики согласованы с китайской компанией CNPC. Плановую профилактику оборудования и систем газопровода осуществляют два раза в год — весной и осенью.
Газопровод "Сила Сибири" введен в строй 2 декабря 2019 г. В 2019 г. по трубе поставлено 328 млн кубометров газа (по 11 млн кубометров в сутки).