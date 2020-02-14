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В России запретят выпуск и обращение криптовалюты
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«Нефть России», 16.03.20, Москва, 13:26 Выпуск и обращение криптовалюты в России несут неоправданный риск, отмечено в законопроекте о цифровых финансовых активах (ЦФА). Законопроект предусматривает запрет на выпуск и обращение криптовалюты в России, вводит ответственность за нарушение запрета.
Глава юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов отметил в этой связи: "Позиция Банка России остается неизменной. Мы считаем, что существуют большие риски при легализации обращения криптовалюты". Риски возникают для финансовой стабильности и системы противодействия отмыванию доходов, пострадает также защита прав потребителей, сообщает "Интерфакс".
ЦБ возражал против того, чтобы узаконить криптовалюту как "инструмент" и объект обращения, подчеркнул Гузнов.
Некоторые эксперты предлагали рассматривать криптовалюту как иностранную валюту и регулировать ее выпуск и обращение таким же образом, то есть применять к криптовалюте правила законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
Власти ответили на это, что не намерены запрещать владение цифровой валютой. Законопроект запрещает лишь выпуск и обращение криптовалюты и вводит ответственность за нарушение этого запрета.
ЦБ выступил против институтов, которые наладили бы выпуск криптовалюты и способствовали ее обращению. "Но если лицо, владеющее, условно, биткойнами, совершает свою сделку в юрисдикции, которая этого не запрещает, вряд ли мы сможем ограничить его в этом", — уточнил Гузнов.
Однако в России такой возможности нет. "Тут проблема состоит в том, что право, которое развивалось до последнего времени, — это право, прежде всего, национальное. То, с чем мы сталкиваемся, — это экстерриториальное регулирование отношений", — пояснил Гузнов и добавил, что присутствие криптовалют тоже во многом экстерриториальное.
Важно, чтобы правовое регулирование в России не препятствовало развитию новых технологий. "Есть определенные шансы достигнуть того текста, который позволит законопроект принять", — заключил Гузнов.