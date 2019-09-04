|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Экспорт, импорт
Экспортная пошлина на нефть в РФ понизится с 1 апреля на $14,9
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
12.03.20 · Мишустин рассказал о "новой нефти" XXI века
|
© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 16.03.20, Москва, 13:14 Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2020 года составит $52 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
В настоящее время она составляет $66,9 за тонну. Таким образом, пошлина понизится на $14,9.
Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта составила $47,274 за баррель, или $345,1 за тонну.
Пошлина на высоковязкую нефть понизится до $5,2 с $6,6.
Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $15,6 с $20 за тонну, на темные - до $52 с $66,9.
Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до $15,6 с $20, прямогонного (нафта) - до $28,6 с $36,7 за тонну.
Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне.
Пошлина на кокс понизится до $3,3 с $4,3 за тонну.