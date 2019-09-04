«Нефть России», 16.03.20, Москва, 13:14 Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2020 года составит $52 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.



В настоящее время она составляет $66,9 за тонну. Таким образом, пошлина понизится на $14,9.



Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта составила $47,274 за баррель, или $345,1 за тонну.



Пошлина на высоковязкую нефть понизится до $5,2 с $6,6.



Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.



Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $15,6 с $20 за тонну, на темные - до $52 с $66,9.



Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до $15,6 с $20, прямогонного (нафта) - до $28,6 с $36,7 за тонну.



Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне.



Пошлина на кокс понизится до $3,3 с $4,3 за тонну.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562763/ Источник: Interfax ← В России сформируют антикризисный фонд в 300 млрд рублей В России запретят выпуск и обращение криптовалюты → Новости net.finam.ru