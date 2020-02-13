«Нефть России», 16.03.20, Москва, 09:41 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что в России создадут антикризисный фонд в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с коронавирусом.



"В субботу (14 марта - ИФ) прошла стратегическая сессия координационного совета. Мы выработали ряд первоочередных мер, и считаю необходимым уже сегодня предпринять ряд действий для предотвращения негативного влияния коронавируса на экономику страны и на жизнь людей", - сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.



"Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых гарантий", - подчеркнул Мишустин.



Премьер также рассказал, что правительство в скором времени запустит единую горячую линию и систему онлайн оповещения граждан (в том числе и через соцсети) о ситуации с распространением коронавируса.



Кроме того, в постоянном режиме будет размешаться актуальная информация о числе заболевших и выздоровевших. "Также в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров", - сказал Мишустин.



Глава кабмина также подчеркнул, что активные предупреждающие меры, которые были приняты властями РФ еще в феврале, позволили ограничить распространение коронавируса в России. Он призвал сделать все, чтобы ситуация не развивалась так, как в других странах. Мишустин заверил, что государство будет принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить массового распространения новой инфекции.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562762/ Источник: Interfax ← Кудрин назвал фактическое обнуление ставки ФРС США сигналом для мировой экономики Новости net.finam.ru