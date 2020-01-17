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Экономика

Кудрин назвал фактическое обнуление ставки ФРС США сигналом для мировой экономики

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«Нефть России», 16.03.20, Москва, 09:09     Снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США почти до нуля поддерживает экономику страны и является сигналом для всего мира. Об этом в понедельник написал в своем Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
 
"ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача - предотвратить мировую рецессию", - отметил Кудрин.
 
Ранее Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.
 
Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в $700 млрд, из них $500 млрд будут приходиться на казначейские бумаги США.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562761/

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09:09 · Кудрин назвал фактическое обнуление ставки ФРС США сигналом для мировой экономики
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Кудрин назвал фактическое обнуление ставки ФРС США сигналом для мировой экономики

«Нефть России», 16.03.20, Москва, 09:09    Снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США почти до нуля поддерживает экономику страны и является сигналом для всего мира. Об этом в понедельник написал в своем Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
 
"ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача - предотвратить мировую рецессию", - отметил Кудрин.
 
Ранее Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.
 
Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в $700 млрд, из них $500 млрд будут приходиться на казначейские бумаги США.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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