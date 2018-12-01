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Экология

Ценовая война на нефтяном рынке затормозит переход на экологически чистую энергию

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«Нефть России», 13.03.20, Москва, 13:42    Начавшаяся ценовая война на нефтяном рынке, вызвавшая обвал котировок, отрицательно скажется на стремлении стран переходить на экологически чистую энергию, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Его цитирует Financial Times.
 
Аналитики предупреждают, что ценовая война на нефтяном рынке, наряду с замедлением роста мировой экономики, может ударить по спросу на электромобили и снизить привлекательность мер поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
 
В отличие от периода низких цен на нефть, наблюдавшегося в 2014-2016 годах, сейчас многие страны, включая Великобританию и ЕС, поставили перед собой амбициозные цели достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа в ближайшие десятилетия, что требует существенных изменений в использовании энергии.
 
По словам Бироля, текущая ситуация станет "хорошей проверкой" приверженности климатических обязательств, которые взяли на себя правительства и компании в последнее время. "Наблюдатели быстро заметят, если повышенное внимание, уделяемое правительствами и компаниями этому переходу, сойдет на нет, когда рыночные условия станут более неблагоприятными", - отметил он.
 
Усугубляет ситуацию и то, что низкие цены на энергоносители, как правило, уменьшают экономические выгоды от сохранения энергии и поиска способов более эффективного ее использования.
 
"Более дешевая энергия всегда приводит к снижению эффективности использования энергии", - сказал Бироль. - Низкие цены на энергоносители сделают экономику энергосбережения менее привлекательной из-за дешевых нефти и газа".
 
FT отмечает, что изменения нефтяных цен не оказывают непосредственного воздействия на электрогенерацию, поскольку нефть редко используется для выработки электроэнергии. Однако политика правительств, которая определит будущее возобновляемой энергетики может измениться в связи с текущей ситуацией на нефтяном рынке.
 
Снижение нефтяных котировок также, возможно, ограничит инвестиции нефтегазовых компаний в проекты ВИЭ.
 
Цены на нефть 9 марта обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель.
 
Саудовская Аравия, не добившись согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, решила увеличить добычу и опустить цены для покупателей.
 
Нынешние разногласия между нефтедобывающими странами выглядят особенно тревожно на фоне возможного наступления рецессии в мировой экономике и связанного с этим падением спроса, говорят аналитики.
 
В прошлом ценовые войны на нефтяном рынке приводили к длительному и глубокому падению цен. Так, в 1986 году отказ Саудовской Аравии от политики ограничения добычи спровоцировал обвал цен на 70%, с $32 до $10 за баррель.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562759/

Падение на фондовых рынках США стало крупнейшим с "черного понедельника" 1987 года
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13:42 · Ценовая война на нефтяном рынке затормозит переход на экологически чистую энергию
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Ценовая война на нефтяном рынке затормозит переход на экологически чистую энергию

«Нефть России», 13.03.20, Москва, 13:42   Начавшаяся ценовая война на нефтяном рынке, вызвавшая обвал котировок, отрицательно скажется на стремлении стран переходить на экологически чистую энергию, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Его цитирует Financial Times.
 
Аналитики предупреждают, что ценовая война на нефтяном рынке, наряду с замедлением роста мировой экономики, может ударить по спросу на электромобили и снизить привлекательность мер поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
 
В отличие от периода низких цен на нефть, наблюдавшегося в 2014-2016 годах, сейчас многие страны, включая Великобританию и ЕС, поставили перед собой амбициозные цели достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа в ближайшие десятилетия, что требует существенных изменений в использовании энергии.
 
По словам Бироля, текущая ситуация станет "хорошей проверкой" приверженности климатических обязательств, которые взяли на себя правительства и компании в последнее время. "Наблюдатели быстро заметят, если повышенное внимание, уделяемое правительствами и компаниями этому переходу, сойдет на нет, когда рыночные условия станут более неблагоприятными", - отметил он.
 
Усугубляет ситуацию и то, что низкие цены на энергоносители, как правило, уменьшают экономические выгоды от сохранения энергии и поиска способов более эффективного ее использования.
 
"Более дешевая энергия всегда приводит к снижению эффективности использования энергии", - сказал Бироль. - Низкие цены на энергоносители сделают экономику энергосбережения менее привлекательной из-за дешевых нефти и газа".
 
FT отмечает, что изменения нефтяных цен не оказывают непосредственного воздействия на электрогенерацию, поскольку нефть редко используется для выработки электроэнергии. Однако политика правительств, которая определит будущее возобновляемой энергетики может измениться в связи с текущей ситуацией на нефтяном рынке.
 
Снижение нефтяных котировок также, возможно, ограничит инвестиции нефтегазовых компаний в проекты ВИЭ.
 
Цены на нефть 9 марта обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель.
 
Саудовская Аравия, не добившись согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, решила увеличить добычу и опустить цены для покупателей.
 
Нынешние разногласия между нефтедобывающими странами выглядят особенно тревожно на фоне возможного наступления рецессии в мировой экономике и связанного с этим падением спроса, говорят аналитики.
 
В прошлом ценовые войны на нефтяном рынке приводили к длительному и глубокому падению цен. Так, в 1986 году отказ Саудовской Аравии от политики ограничения добычи спровоцировал обвал цен на 70%, с $32 до $10 за баррель.
 


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