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Кризис

Падение на фондовых рынках США стало крупнейшим с "черного понедельника" 1987 года

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«Нефть России», 13.03.20, Москва, 12:19     Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 упали более чем на 9,5% по итогам торгов в четверг, 12 марта.
 
Это рекордное падение с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник". В результате все три основных индекса, включая Nasdaq Composite, перешли к "медвежьему" тренду, то есть упали более чем на 20% с последних пиковых уровней, отмечает MarketWatch.
 
Негативные настроения рынка не изменили даже действия Федеральной резервной системы, которая обещала провести интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму более $1,5 трлн 12 и 13 марта, а также расширила программу выкупа гособлигаций. Инвесторов пугают прогнозы ослабления роста глобальной экономики в результате радикальных мер, принимаемых по всему миру для сдерживания распространения коронавируса.
 
Рынки не знают, что будет дальше
В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с COVID-19. Вслед за этим президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней, ограничения также будут касаться грузоперевозок.
 
"Самая большая проблема не в коронавирусе, а в возникающем кризисе ликвидности, - полагает главный аналитик Capitol Securities Management Кент Энгельке. - Это откровенно пугает. И реально подрывает уверенность на рынке".
 
"Рынки просто не знают, что будет дальше, - отмечает заместитель главного инвестиционного директора Brooks Macdonald Эдвард Парк. - В первом и втором кварталах темпы роста глобальной экономики упадут, и все фискальные стимулы не помогут этого избежать".
 
В четверг, 12 марта, резко подешевели акции авиа- и круизных компаний, включая American Airlines Group - на 17,3%, Delta Air Lines - на 21%, United Airlines Holdings - на 24,8%, Royal Caribbean Cruises - на 31,8%, Carnival - на 31,2%.
 
Также министерство труда сообщило, что цены производителей в США (индекс PPI) в феврале рухнули на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальные темпы падения за последние пять лет. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,1%, сообщает Trading Economics. Подъем индекса PPI относительно февраля прошлого года составил 1,3%, прогнозировалось повышение на 1,8%.
 
Менее волатильный индикатор без учета стоимость продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в феврале снизился на 0,3% за месяц и поднялся на 1,4% за год. Эксперты ожидали роста обоих показателей - соответственно на 0,1% и на 1,7%.
 
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг рухнул на 2352,6 пункта (9,99%) - до 21200,62 пункта.
 
Значение Standard & Poor's 500 упало за день на 260,74 пункта (9,51%), составив 2480,64 пункта.
 
Падение Nasdaq Composite по итогам торгов составило 750,25 пункта (9,43%) - до 7201,8 пункта.
 
Между тем в пятницу, 13 марта, котировки фьючерсов на фондовые индексы повышаются. Июньский фьючерс на индекс Standard & Poor's 500 к 8:09 МСК увеличился на 1,7% - до 2496,75 пункта, на индекс NASDAQ 100 - на 1,15%, до 7284,25 пункта. Котировки фьючерсов на июнь на индекс Dow Jones к этому времени выросли на 1,5% и достигли 21254 пунктов.
 
Рекордное падение в Европе на фоне решения ЕЦБ
Фондовые индексы стран Западной Европы 12 марта также продемонстрировали рекордное падение на фоне итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Индикаторы упали более чем на 30% с максимального уровня, зафиксированного феврале.
 
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
 
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 рухнул на 11,48% и составил 294,93 пункта.
 
Во всех 19 отраслевых группах падение превысило 8%. В таких сегментах, как автомобильная промышленность, туризм и развлечения, снижение стало максимальным с кризиса 2008 года.
 
Британский индекс FTSE 100 упал на 9,81%, германский DAX - на 12,24%, французский CAC 40 - на 12,28%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли соответственно 14,6% и 16,92%.
 
В лидерах падения - швейцарский оператор магазинов беспошлинной торговли Dufry AG. Котировки акций компании рухнули на 41,2%, после того как она объявила о мерах по поддержанию денежного потока, включая сокращения штата и других расходов, в условиях эпидемии.
 
Стоимость британского оператора кинотеатров Cineworld Group Plc упала на 24,2%. Компания предупредила, что при наихудшем развитии ситуации в связи со вспышкой вируса окажется не в состоянии погашать свои долги.
 
Бумаги британской нефтегазовой компании Tullow Oil Plc подешевели на 31,3%. Компания сообщила, что сократит штат на 35% и приостановит выплату дивидендов в связи с волатильностью нефтяных цен, вызванной вспышкой коронавируса и ценовой войной на нефтяном рынке.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562758/

Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
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12:19 · Падение на фондовых рынках США стало крупнейшим с "черного понедельника" 1987 года
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Падение на фондовых рынках США стало крупнейшим с "черного понедельника" 1987 года

«Нефть России», 13.03.20, Москва, 12:19    Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 упали более чем на 9,5% по итогам торгов в четверг, 12 марта.
 
Это рекордное падение с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник". В результате все три основных индекса, включая Nasdaq Composite, перешли к "медвежьему" тренду, то есть упали более чем на 20% с последних пиковых уровней, отмечает MarketWatch.
 
Негативные настроения рынка не изменили даже действия Федеральной резервной системы, которая обещала провести интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму более $1,5 трлн 12 и 13 марта, а также расширила программу выкупа гособлигаций. Инвесторов пугают прогнозы ослабления роста глобальной экономики в результате радикальных мер, принимаемых по всему миру для сдерживания распространения коронавируса.
 
Рынки не знают, что будет дальше
В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с COVID-19. Вслед за этим президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней, ограничения также будут касаться грузоперевозок.
 
"Самая большая проблема не в коронавирусе, а в возникающем кризисе ликвидности, - полагает главный аналитик Capitol Securities Management Кент Энгельке. - Это откровенно пугает. И реально подрывает уверенность на рынке".
 
"Рынки просто не знают, что будет дальше, - отмечает заместитель главного инвестиционного директора Brooks Macdonald Эдвард Парк. - В первом и втором кварталах темпы роста глобальной экономики упадут, и все фискальные стимулы не помогут этого избежать".
 
В четверг, 12 марта, резко подешевели акции авиа- и круизных компаний, включая American Airlines Group - на 17,3%, Delta Air Lines - на 21%, United Airlines Holdings - на 24,8%, Royal Caribbean Cruises - на 31,8%, Carnival - на 31,2%.
 
Также министерство труда сообщило, что цены производителей в США (индекс PPI) в феврале рухнули на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальные темпы падения за последние пять лет. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,1%, сообщает Trading Economics. Подъем индекса PPI относительно февраля прошлого года составил 1,3%, прогнозировалось повышение на 1,8%.
 
Менее волатильный индикатор без учета стоимость продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в феврале снизился на 0,3% за месяц и поднялся на 1,4% за год. Эксперты ожидали роста обоих показателей - соответственно на 0,1% и на 1,7%.
 
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг рухнул на 2352,6 пункта (9,99%) - до 21200,62 пункта.
 
Значение Standard & Poor's 500 упало за день на 260,74 пункта (9,51%), составив 2480,64 пункта.
 
Падение Nasdaq Composite по итогам торгов составило 750,25 пункта (9,43%) - до 7201,8 пункта.
 
Между тем в пятницу, 13 марта, котировки фьючерсов на фондовые индексы повышаются. Июньский фьючерс на индекс Standard & Poor's 500 к 8:09 МСК увеличился на 1,7% - до 2496,75 пункта, на индекс NASDAQ 100 - на 1,15%, до 7284,25 пункта. Котировки фьючерсов на июнь на индекс Dow Jones к этому времени выросли на 1,5% и достигли 21254 пунктов.
 
Рекордное падение в Европе на фоне решения ЕЦБ
Фондовые индексы стран Западной Европы 12 марта также продемонстрировали рекордное падение на фоне итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Индикаторы упали более чем на 30% с максимального уровня, зафиксированного феврале.
 
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
 
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 рухнул на 11,48% и составил 294,93 пункта.
 
Во всех 19 отраслевых группах падение превысило 8%. В таких сегментах, как автомобильная промышленность, туризм и развлечения, снижение стало максимальным с кризиса 2008 года.
 
Британский индекс FTSE 100 упал на 9,81%, германский DAX - на 12,24%, французский CAC 40 - на 12,28%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли соответственно 14,6% и 16,92%.
 
В лидерах падения - швейцарский оператор магазинов беспошлинной торговли Dufry AG. Котировки акций компании рухнули на 41,2%, после того как она объявила о мерах по поддержанию денежного потока, включая сокращения штата и других расходов, в условиях эпидемии.
 
Стоимость британского оператора кинотеатров Cineworld Group Plc упала на 24,2%. Компания предупредила, что при наихудшем развитии ситуации в связи со вспышкой вируса окажется не в состоянии погашать свои долги.
 
Бумаги британской нефтегазовой компании Tullow Oil Plc подешевели на 31,3%. Компания сообщила, что сократит штат на 35% и приостановит выплату дивидендов в связи с волатильностью нефтяных цен, вызванной вспышкой коронавируса и ценовой войной на нефтяном рынке.
 


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