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Прогнозы

Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

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«Нефть России», 13.03.20, Москва, 12:03    Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
 
Курс рубля по-прежнему будет во многом зависеть от цены нефти. По оценке Goldman Sachs, текущие цены на нефть в ближайшие полгода могут находиться на низком уровне, но потом вернутся к прежним уровням в $50 и даже выше до $60 за баррель.
 
Так, уже через год курс российской валюты вырастет до 68 рубля за доллар, а через 2,5 года – до 61 рубля.
 
Сегодня на торгах Московской биржи к 10:30 мск курс доллара снизился на 2,6% до 72,9, евро – на 2,5% до 81,4 рубля.
 
Днем ранее, 12 марта, курс доллара в России превысил отметку 75 рубля за доллар, а цены на нефть рухнули до $33 за баррель. Сегодня цены на нефть растут на 3-4% и превысили $34 за баррель европейского сорта Brent.
 
До начала марта 2020 года — до момента, когда Саудовская Аравия объявила ценовую войну на рынке нефти, — нефть стоила около $50 за баррель, а курс доллара держался около 61-64 руб./$.
 
По оценке экономистов "Альфа-Банка", с которой ознакомились "Вести.RU", снижение цены нефти на каждые $10 с барреля снижает курс рубля на 5 руб./$. Если цены на нефть сохранятся на уровне примерно $35 за баррель в ближайшем будущем, то курс доллара закрепится у отметки 75 руб., прогнозируют экономисты "Альфа-Банка".
 
Цена вырастет до $40 за баррель Brent в четвертом квартале 2020 года, затем до $45, $50, $55 за баррель и выше в четвертом квартале следующего года. "Это нормальная ситуация на рынке, которую мы видели в начале этого года", — отмечается в прогнозе Goldman Sachs, с которым ознакомились "Вести.RU".
 
Экономисты Goldman Sachs учитывают базовый сценарий: избыток предложения нефти сохранится в летние месяцы. Они полагают, что пока Саудовская Аравия использует психологическое давление, предлагая скидки, и объявляя о планах увеличить добычу. Так саудиты, "угрожая России, пытаются получить быстрое урегулирование", принуждая принять предложение о сокращении добычи на 1,5 миллиона баррелей. К осени спрос на нефть восстановится и рынок сбалансируется, даже с учетом объявленных планов Саудовской Аравии об увеличении добычи на 1 миллион баррелей в сутки.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562757/

Мировые рынки вступают в зону затяжного паденияПадение на фондовых рынках США стало крупнейшим с "черного понедельника" 1987 года
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12:19 · Падение на фондовых рынках США стало крупнейшим с "черного понедельника" 1987 года
12:03 · Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
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Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

«Нефть России», 13.03.20, Москва, 12:03   Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
 
Курс рубля по-прежнему будет во многом зависеть от цены нефти. По оценке Goldman Sachs, текущие цены на нефть в ближайшие полгода могут находиться на низком уровне, но потом вернутся к прежним уровням в $50 и даже выше до $60 за баррель.
 
Так, уже через год курс российской валюты вырастет до 68 рубля за доллар, а через 2,5 года – до 61 рубля.
 
Сегодня на торгах Московской биржи к 10:30 мск курс доллара снизился на 2,6% до 72,9, евро – на 2,5% до 81,4 рубля.
 
Днем ранее, 12 марта, курс доллара в России превысил отметку 75 рубля за доллар, а цены на нефть рухнули до $33 за баррель. Сегодня цены на нефть растут на 3-4% и превысили $34 за баррель европейского сорта Brent.
 
До начала марта 2020 года — до момента, когда Саудовская Аравия объявила ценовую войну на рынке нефти, — нефть стоила около $50 за баррель, а курс доллара держался около 61-64 руб./$.
 
По оценке экономистов "Альфа-Банка", с которой ознакомились "Вести.RU", снижение цены нефти на каждые $10 с барреля снижает курс рубля на 5 руб./$. Если цены на нефть сохранятся на уровне примерно $35 за баррель в ближайшем будущем, то курс доллара закрепится у отметки 75 руб., прогнозируют экономисты "Альфа-Банка".
 
Цена вырастет до $40 за баррель Brent в четвертом квартале 2020 года, затем до $45, $50, $55 за баррель и выше в четвертом квартале следующего года. "Это нормальная ситуация на рынке, которую мы видели в начале этого года", — отмечается в прогнозе Goldman Sachs, с которым ознакомились "Вести.RU".
 
Экономисты Goldman Sachs учитывают базовый сценарий: избыток предложения нефти сохранится в летние месяцы. Они полагают, что пока Саудовская Аравия использует психологическое давление, предлагая скидки, и объявляя о планах увеличить добычу. Так саудиты, "угрожая России, пытаются получить быстрое урегулирование", принуждая принять предложение о сокращении добычи на 1,5 миллиона баррелей. К осени спрос на нефть восстановится и рынок сбалансируется, даже с учетом объявленных планов Саудовской Аравии об увеличении добычи на 1 миллион баррелей в сутки.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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