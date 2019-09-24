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Кризис

Мировые рынки вступают в зону затяжного падения

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«Нефть России», 13.03.20, Москва, 00:07    Экономисты и аналитики в разных странах все чаще говорят о потрясениях для мировой экономики и рынков, которые сравнимы с кризисом 2008 года.
 
"Глобальные рынки акций вступили в "медвежий" тренд", — отмечается в аналитическом обзоре "Альфа-Банка", с которым ознакомились Вести.RU.
 
Российские индексы сегодня падают вслед за мировыми рынками на 4-6%. С января 2020 года, когда впервые заговорили о новом вирусе, иностранные инвесторы за 51 день вывели $41,7 миллиарда из акций и облигаций развивающихся стран, подсчитал Институт международных финансов (Institute of International Finance).
 
Для сравнения в кризис 2008 года, начавшийся 8 сентября в США, за 51 день отток средств инвесторов с emerging markets был в 2 раза ниже, напомнил главный экономист IIF Робин Брукс в статье Financial Times. Это очень крупная сумма, что может привести к ужесточению финансовых условий и сокращению финансирования для развивающихся рынков, считает экономист.
 
Фондовый индекс S&P500 в среду закрылся на 19% ниже исторически максимального уровня закрытия, зафиксированного в феврале текущего года, а котировки фьючерсов на индекс на сегодняшних торгах позволяют допустить высокую вероятность выхода индекса в область на 20% ниже максимума, что многими участниками рынка считается признаком наступления "медвежьего" рынка, напомнил Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ "Олма".
 
"До начала коррекции вниз отдельные фундаментальные индикаторы указывали на возможный перегрев рынка", — отметил эксперт в комментарии для Вести.RU.
 
Так, мультипликатор P/E по индексу S&P500 составлял выше 22,0 (нейтральными можно было бы считать значения не выше 20,0). В итоге наблюдаемого снижения коэффициент P/E по индексу S&P500 понизился до 18,0, однако теперь заметно усилилась неопределенность в оценке числителя, т. е. ожидаемой прибыли компаний.
 
Продолжительность и масштаб пандемии вируса COVID-19 определить затруднительно, как и сложно прогнозировать динамику макроэкономических индикаторов и финансовых показателей эмитентов. Усиление неопределенности создает условия для роста волатильности на фондовом рынке и "ухода от риска", выраженного в концентрации глобального спроса в защитных активах (например, драгметаллы и госдолг США), отметил аналитик ИФ "Олма".
 
Фондовые индексы США по итогам торгов, завершившихся рано утром по московскому времени, упали на 5-6%. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился 5,9%, S&P 500 — на 4,9%, NASDAQ — на 4,7%.
 
Японский фондовый индекс Nikkei по итогам торгов, которые закрылись утром по московскому времени, снизился на 4,4%. Снизились и другие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после объявления США о временном запрете на въезд из Европы.
 
Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился меньше всего — на 1,3%, после того как в Китае объявили о выздоровлении 70% заболевших коронавирусом. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 4%, как и южнокорейский KOSPI.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562756/

Мишустин рассказал о "новой нефти" XXI века
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00:07 · Мировые рынки вступают в зону затяжного падения
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Мировые рынки вступают в зону затяжного падения

«Нефть России», 13.03.20, Москва, 00:07   Экономисты и аналитики в разных странах все чаще говорят о потрясениях для мировой экономики и рынков, которые сравнимы с кризисом 2008 года.
 
"Глобальные рынки акций вступили в "медвежий" тренд", — отмечается в аналитическом обзоре "Альфа-Банка", с которым ознакомились Вести.RU.
 
Российские индексы сегодня падают вслед за мировыми рынками на 4-6%. С января 2020 года, когда впервые заговорили о новом вирусе, иностранные инвесторы за 51 день вывели $41,7 миллиарда из акций и облигаций развивающихся стран, подсчитал Институт международных финансов (Institute of International Finance).
 
Для сравнения в кризис 2008 года, начавшийся 8 сентября в США, за 51 день отток средств инвесторов с emerging markets был в 2 раза ниже, напомнил главный экономист IIF Робин Брукс в статье Financial Times. Это очень крупная сумма, что может привести к ужесточению финансовых условий и сокращению финансирования для развивающихся рынков, считает экономист.
 
Фондовый индекс S&P500 в среду закрылся на 19% ниже исторически максимального уровня закрытия, зафиксированного в феврале текущего года, а котировки фьючерсов на индекс на сегодняшних торгах позволяют допустить высокую вероятность выхода индекса в область на 20% ниже максимума, что многими участниками рынка считается признаком наступления "медвежьего" рынка, напомнил Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ "Олма".
 
"До начала коррекции вниз отдельные фундаментальные индикаторы указывали на возможный перегрев рынка", — отметил эксперт в комментарии для Вести.RU.
 
Так, мультипликатор P/E по индексу S&P500 составлял выше 22,0 (нейтральными можно было бы считать значения не выше 20,0). В итоге наблюдаемого снижения коэффициент P/E по индексу S&P500 понизился до 18,0, однако теперь заметно усилилась неопределенность в оценке числителя, т. е. ожидаемой прибыли компаний.
 
Продолжительность и масштаб пандемии вируса COVID-19 определить затруднительно, как и сложно прогнозировать динамику макроэкономических индикаторов и финансовых показателей эмитентов. Усиление неопределенности создает условия для роста волатильности на фондовом рынке и "ухода от риска", выраженного в концентрации глобального спроса в защитных активах (например, драгметаллы и госдолг США), отметил аналитик ИФ "Олма".
 
Фондовые индексы США по итогам торгов, завершившихся рано утром по московскому времени, упали на 5-6%. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился 5,9%, S&P 500 — на 4,9%, NASDAQ — на 4,7%.
 
Японский фондовый индекс Nikkei по итогам торгов, которые закрылись утром по московскому времени, снизился на 4,4%. Снизились и другие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после объявления США о временном запрете на въезд из Европы.
 
Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился меньше всего — на 1,3%, после того как в Китае объявили о выздоровлении 70% заболевших коронавирусом. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 4%, как и южнокорейский KOSPI.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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