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«Нефть России», 13.03.20, Москва, 00:07 Экономисты и аналитики в разных странах все чаще говорят о потрясениях для мировой экономики и рынков, которые сравнимы с кризисом 2008 года.
"Глобальные рынки акций вступили в "медвежий" тренд", — отмечается в аналитическом обзоре "Альфа-Банка", с которым ознакомились Вести.RU.
Российские индексы сегодня падают вслед за мировыми рынками на 4-6%. С января 2020 года, когда впервые заговорили о новом вирусе, иностранные инвесторы за 51 день вывели $41,7 миллиарда из акций и облигаций развивающихся стран, подсчитал Институт международных финансов (Institute of International Finance).
Для сравнения в кризис 2008 года, начавшийся 8 сентября в США, за 51 день отток средств инвесторов с emerging markets был в 2 раза ниже, напомнил главный экономист IIF Робин Брукс в статье Financial Times. Это очень крупная сумма, что может привести к ужесточению финансовых условий и сокращению финансирования для развивающихся рынков, считает экономист.
Фондовый индекс S&P500 в среду закрылся на 19% ниже исторически максимального уровня закрытия, зафиксированного в феврале текущего года, а котировки фьючерсов на индекс на сегодняшних торгах позволяют допустить высокую вероятность выхода индекса в область на 20% ниже максимума, что многими участниками рынка считается признаком наступления "медвежьего" рынка, напомнил Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ "Олма".
"До начала коррекции вниз отдельные фундаментальные индикаторы указывали на возможный перегрев рынка", — отметил эксперт в комментарии для Вести.RU.
Так, мультипликатор P/E по индексу S&P500 составлял выше 22,0 (нейтральными можно было бы считать значения не выше 20,0). В итоге наблюдаемого снижения коэффициент P/E по индексу S&P500 понизился до 18,0, однако теперь заметно усилилась неопределенность в оценке числителя, т. е. ожидаемой прибыли компаний.
Продолжительность и масштаб пандемии вируса COVID-19 определить затруднительно, как и сложно прогнозировать динамику макроэкономических индикаторов и финансовых показателей эмитентов. Усиление неопределенности создает условия для роста волатильности на фондовом рынке и "ухода от риска", выраженного в концентрации глобального спроса в защитных активах (например, драгметаллы и госдолг США), отметил аналитик ИФ "Олма".
Фондовые индексы США по итогам торгов, завершившихся рано утром по московскому времени, упали на 5-6%. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился 5,9%, S&P 500 — на 4,9%, NASDAQ — на 4,7%.
Японский фондовый индекс Nikkei по итогам торгов, которые закрылись утром по московскому времени, снизился на 4,4%. Снизились и другие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после объявления США о временном запрете на въезд из Европы.
Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился меньше всего — на 1,3%, после того как в Китае объявили о выздоровлении 70% заболевших коронавирусом. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 4%, как и южнокорейский KOSPI.