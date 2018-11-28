«Нефть России», 12.03.20, Москва, 16:25 Председатель правительства Михаил Мишустин назвал "большие данные" "новой нефтью, золотом и платиной" XXI века, обратив внимание на неисчерпаемость этого ресурса и его уникальное свойство давать добавленную стоимость.



На встрече с заместителями руководителей органов власти, ответственными за цифровую трансформацию, премьер отметил, что в этой сфере у них будут "полномочия по реинжинирингу всех рабочих процессов внутри министерств и ведомств".



"Включая их перевод в онлайн-услуги для населения и переход к управлению данными, которые на сегодняшний день поступают в реальном времени. А данные сегодня - это, если хотите, новая нефть, золото, платина XXI века. Только они имеют разницу с теми ресурсами: те исчерпаемы, а они неисчерпаемы", - сказал Мишустин.



"И чем больше у вас данных, тем больше добавленной стоимости; это удивительное свойство данных - рождать новую стоимость при их структуризации и обработке, в том числе с использованием алгоритмов искусственного интеллекта", - продолжил премьер.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562755/ Источник: РИА «Новости» ← Кудрин оценил вероятность роста бедности в России Мировые рынки вступают в зону затяжного падения → Новости net.finam.ru