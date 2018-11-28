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Технологии

Мишустин рассказал о "новой нефти" XXI века

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«Нефть России», 12.03.20, Москва, 16:25     Председатель правительства Михаил Мишустин назвал "большие данные" "новой нефтью, золотом и платиной" XXI века, обратив внимание на неисчерпаемость этого ресурса и его уникальное свойство давать добавленную стоимость.
 
На встрече с заместителями руководителей органов власти, ответственными за цифровую трансформацию, премьер отметил, что в этой сфере у них будут "полномочия по реинжинирингу всех рабочих процессов внутри министерств и ведомств".
 
"Включая их перевод в онлайн-услуги для населения и переход к управлению данными, которые на сегодняшний день поступают в реальном времени. А данные сегодня - это, если хотите, новая нефть, золото, платина XXI века. Только они имеют разницу с теми ресурсами: те исчерпаемы, а они неисчерпаемы", - сказал Мишустин.
 
"И чем больше у вас данных, тем больше добавленной стоимости; это удивительное свойство данных - рождать новую стоимость при их структуризации и обработке, в том числе с использованием алгоритмов искусственного интеллекта", - продолжил премьер.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562755/

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Мишустин рассказал о "новой нефти" XXI века

«Нефть России», 12.03.20, Москва, 16:25    Председатель правительства Михаил Мишустин назвал "большие данные" "новой нефтью, золотом и платиной" XXI века, обратив внимание на неисчерпаемость этого ресурса и его уникальное свойство давать добавленную стоимость.
 
На встрече с заместителями руководителей органов власти, ответственными за цифровую трансформацию, премьер отметил, что в этой сфере у них будут "полномочия по реинжинирингу всех рабочих процессов внутри министерств и ведомств".
 
"Включая их перевод в онлайн-услуги для населения и переход к управлению данными, которые на сегодняшний день поступают в реальном времени. А данные сегодня - это, если хотите, новая нефть, золото, платина XXI века. Только они имеют разницу с теми ресурсами: те исчерпаемы, а они неисчерпаемы", - сказал Мишустин.
 
"И чем больше у вас данных, тем больше добавленной стоимости; это удивительное свойство данных - рождать новую стоимость при их структуризации и обработке, в том числе с использованием алгоритмов искусственного интеллекта", - продолжил премьер.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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