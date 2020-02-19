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Кудрин оценил вероятность роста бедности в России
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«Нефть России», 12.03.20, Москва, 16:12 Россия в текущем году может столкнуться с ростом бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Он отметил, что при подготовке поправок в бюджет текущего года власти учитывали, что реализация мер послания президента Федеральному собранию окажет поддержку в части снижения бедности населения в стране.
"Наоборот, мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение", - сказал Кудрин, выступая на заседании комитета в Совете Федерации.