Здравствуйте, !
Сегодня 12 марта 2020 года, четверг , 11:35:02 мск
Нефть, Brent: $35.73 -0,19
Валюта:    71.47 0    81.02 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1279,1 Мб информации:

  • 540884 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
ЛУКОЙЛ

Алекперов заявил, что "ЛУКОЙЛ" за пять лет стал устойчивее к ценовым колебаниям

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 12.03.20, Москва, 09:35    "ЛУКОЙЛ" сейчас еще лучше подготовлен к низкой цене на нефть, чем пять лет назад, заявил глава компании Вагит Алекперов в ходе конференц-звонка в среду.
 
Комментируя текущую ситуацию на мировом рынке нефти, он сказал: "Пока сложно говорить, как сложится ценовой баланс на рынке нефти". "Будем надеяться, что падение спроса из-за коронавируса - это временный фактор", - добавил Алекперов.
 
При это он подчеркнул, что "ЛУКОЙЛ" сегодня готов к ценовым колебаниям еще лучше, чем пять лет назад, и способен успешно преодолеть ценовой кризис: "Цена на нефть падает не впервые, мы привыкли работать в условиях волатильности. Чистый долг "ЛУКОЙЛа" близок к нулю. Уверен, что мы лучше подготовлены к ценовым колебаниям, чем пять лет назад".
 
Алекперов надеется, что в марте ОПЕК+ найдет приемлемый вариант, который позволит стабилизировать цены на нефтяном рынке. "Я глубоко убежден, что в такой ситуации, как сегодня, с проблемой с вирусом, с проблемой с экономикой в Китае, производителям нефти надо координировать свои действия", - подчеркнул он.
 
Техкомитет ОПЕК+ уже давно назначен на 18 марта, и пока нет решения о его отмене в связи с тем, что 6 марта страны ОПЕК+ не продлили сделку об ограничении нефтедобычи после марта.
 
После того, как странам ОПЕК+ не удалось прийти к согласию, цены на нефть рухнули почти в два раза - с $50 до $31 за баррель.
 
О дивидендах
Расчетный размер дивидендов "ЛУКОЙЛа" за 2019 год составляет 542 рубля на акцию, сообщил Алекперов. "Это в два с лишним раза выше дивидендов по итогам 2018 года", - сказал он.
 
"Напомню, что в 2019 году мы также распределили значительный объем капитала через обратный выкуп акций - это эквивалентно дивидендам в размере более 350 рублей на акцию. То есть суммарный объем распределения капитала в расчете на акцию по итогам 2019 года может составить почти 900 рублей", - добавил Алекперов.
 
По его словам, совет директоров даст соответствующие рекомендации по дивидендам по второй половине апреля.
 
"ЛУКОЙЛ" недавно начал применять новый принцип расчета дивидендов - не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). Скорректированный FCF определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций компании.
 
Ранее аналитики рассчитали, что минимальный размер дивидендов "ЛУКОЙЛа" по итогам 2019 года может составить 540-550 рублей на акцию с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов в размере 192 рублей на акцию.
 
Главе "ЛУКОЙЛа" Алекперову принадлежит около 25% акций компании, Леониду Федуну - около 10%.
 
Квазиказначейский пакет акций в конце прошлого года сократился до нуля. Уставный капитал компании состоит из 17 321 644 рублей и поделен на 692 млн 865 тыс. 762 акций номиналом 2,5 копейки каждая.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562753/

Предсказавший кризис 2008 года аналитик предупредил о новом экономическом крахе
Просмотров: 146
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Март 2020
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
09:35 · Алекперов заявил, что "ЛУКОЙЛ" за пять лет стал устойчивее к ценовым колебаниям
09:20 · Предсказавший кризис 2008 года аналитик предупредил о новом экономическом крахе
09:05 · Politico: Трамп общался с российскими официальными лицами из-за ситуации вокруг нефти
08:54 · Bloomberg: Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть
00:05 · Мировую экономику штормит и лихорадит: Россия готова использовать окно возможностей
11.03.20 · Глава "Новатэка" считает, что Россия потенциально может двукратно увеличить экспорт газа
11.03.20 · Минфин заявил, что РФ готова к обвалу цен на нефть лучше других стран-производите лей
11.03.20 · Эксперты: меры российских властей пока достаточны для стабилизации финансового рынка
11.03.20 · S&P ожидает снижения добычи нефти в США
11.03.20 · Россия пережила "черный" вторник: биржи лихорадит, но нефть и рубль берут реванш
10.03.20 · Fitch предупредило об угрозе для России низких цен на нефть
10.03.20 · Эксперты: цена бензина останется на текущем уровне, несмотря на падение стоимости нефти
10.03.20 · Саудовская Аравия начала войну на рынке нефти. Обобщение
09.03.20 · Цена нефти Brent упала до $31,74
09.03.20 · "Роснефть" считает мазохизмом участие России в соглашении ОПЕК+

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Алекперов заявил, что "ЛУКОЙЛ" за пять лет стал устойчивее к ценовым колебаниям

«Нефть России», 12.03.20, Москва, 09:35   "ЛУКОЙЛ" сейчас еще лучше подготовлен к низкой цене на нефть, чем пять лет назад, заявил глава компании Вагит Алекперов в ходе конференц-звонка в среду.
 
Комментируя текущую ситуацию на мировом рынке нефти, он сказал: "Пока сложно говорить, как сложится ценовой баланс на рынке нефти". "Будем надеяться, что падение спроса из-за коронавируса - это временный фактор", - добавил Алекперов.
 
При это он подчеркнул, что "ЛУКОЙЛ" сегодня готов к ценовым колебаниям еще лучше, чем пять лет назад, и способен успешно преодолеть ценовой кризис: "Цена на нефть падает не впервые, мы привыкли работать в условиях волатильности. Чистый долг "ЛУКОЙЛа" близок к нулю. Уверен, что мы лучше подготовлены к ценовым колебаниям, чем пять лет назад".
 
Алекперов надеется, что в марте ОПЕК+ найдет приемлемый вариант, который позволит стабилизировать цены на нефтяном рынке. "Я глубоко убежден, что в такой ситуации, как сегодня, с проблемой с вирусом, с проблемой с экономикой в Китае, производителям нефти надо координировать свои действия", - подчеркнул он.
 
Техкомитет ОПЕК+ уже давно назначен на 18 марта, и пока нет решения о его отмене в связи с тем, что 6 марта страны ОПЕК+ не продлили сделку об ограничении нефтедобычи после марта.
 
После того, как странам ОПЕК+ не удалось прийти к согласию, цены на нефть рухнули почти в два раза - с $50 до $31 за баррель.
 
О дивидендах
Расчетный размер дивидендов "ЛУКОЙЛа" за 2019 год составляет 542 рубля на акцию, сообщил Алекперов. "Это в два с лишним раза выше дивидендов по итогам 2018 года", - сказал он.
 
"Напомню, что в 2019 году мы также распределили значительный объем капитала через обратный выкуп акций - это эквивалентно дивидендам в размере более 350 рублей на акцию. То есть суммарный объем распределения капитала в расчете на акцию по итогам 2019 года может составить почти 900 рублей", - добавил Алекперов.
 
По его словам, совет директоров даст соответствующие рекомендации по дивидендам по второй половине апреля.
 
"ЛУКОЙЛ" недавно начал применять новый принцип расчета дивидендов - не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). Скорректированный FCF определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций компании.
 
Ранее аналитики рассчитали, что минимальный размер дивидендов "ЛУКОЙЛа" по итогам 2019 года может составить 540-550 рублей на акцию с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов в размере 192 рублей на акцию.
 
Главе "ЛУКОЙЛа" Алекперову принадлежит около 25% акций компании, Леониду Федуну - около 10%.
 
Квазиказначейский пакет акций в конце прошлого года сократился до нуля. Уставный капитал компании состоит из 17 321 644 рублей и поделен на 692 млн 865 тыс. 762 акций номиналом 2,5 копейки каждая.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Январь 2020
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 Февраль 2020
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
 Март 2020
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      