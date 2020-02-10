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Предсказавший кризис 2008 года аналитик предупредил о новом экономическом крахе

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«Нефть России», 12.03.20, Москва, 09:20    Джесси Коломбо - экономист, предсказавший финансовый кризис 2008 года - считает, что мировую экономику ожидает новый серьезный спад. Об этом он сообщил газете The Independent.
 
Коломбо известен тем, что определил "пузырь" на рынке недвижимости США, который 12 лет назад стал причиной кризиса. С тех пор, по его словам, восстановление мировой экономики осуществлялось за счет "пузырей" на ряде мировых рынков, в число которых вошли рынок недвижимости в Европе, ценных бумаг в США и другие.
 
"Это иллюзия экономического восстановления, которую обеспечивает надувание экономических пузырей. Думаю, сейчас они начинают схлопываться", - пояснил аналитик. Он добавил, что грядущий кризис будет еще более серьезным. В частности, ситуация усугубляется влиянием коронавируса, хотя тенденция к рецессии наблюдалась еще до того, как о новой инфекции стало известно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562752/

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Предсказавший кризис 2008 года аналитик предупредил о новом экономическом крахе

«Нефть России», 12.03.20, Москва, 09:20   Джесси Коломбо - экономист, предсказавший финансовый кризис 2008 года - считает, что мировую экономику ожидает новый серьезный спад. Об этом он сообщил газете The Independent.
 
Коломбо известен тем, что определил "пузырь" на рынке недвижимости США, который 12 лет назад стал причиной кризиса. С тех пор, по его словам, восстановление мировой экономики осуществлялось за счет "пузырей" на ряде мировых рынков, в число которых вошли рынок недвижимости в Европе, ценных бумаг в США и другие.
 
"Это иллюзия экономического восстановления, которую обеспечивает надувание экономических пузырей. Думаю, сейчас они начинают схлопываться", - пояснил аналитик. Он добавил, что грядущий кризис будет еще более серьезным. В частности, ситуация усугубляется влиянием коронавируса, хотя тенденция к рецессии наблюдалась еще до того, как о новой инфекции стало известно.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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