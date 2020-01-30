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Цены на нефть

Politico: Трамп общался с российскими официальными лицами из-за ситуации вокруг нефти

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«Нефть России», 12.03.20, Москва, 09:05    Президент США Дональд Трамп на этой неделе общался с российскими официальными лицами из-за ситуации вокруг падения цен на энергоносители на мировых рынках. Об этом сообщила в среду газета Politico.
 
Издание не называет российских собеседников американского лидера. Газета отмечает, что Белый дом не подтверждает данные переговоры.
 
По данным источников Politico, Трамп ранее провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обсудив "волатильность энергетического рынка".
 
На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562751/

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Politico: Трамп общался с российскими официальными лицами из-за ситуации вокруг нефти

«Нефть России», 12.03.20, Москва, 09:05   Президент США Дональд Трамп на этой неделе общался с российскими официальными лицами из-за ситуации вокруг падения цен на энергоносители на мировых рынках. Об этом сообщила в среду газета Politico.
 
Издание не называет российских собеседников американского лидера. Газета отмечает, что Белый дом не подтверждает данные переговоры.
 
По данным источников Politico, Трамп ранее провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обсудив "волатильность энергетического рынка".
 
На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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