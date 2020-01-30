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Цены на нефть

Bloomberg: Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть

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«Нефть России», 12.03.20, Москва, 08:54     Ирак и Кувейт, которые являются одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вслед за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
 
Так, Ирак уменьшил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на $5. При этом, по данным источников агентства, государственная компания страны State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в следующем месяце увеличить объем экспорта.
 
Кувейт в свою очередь снизил цены для покупателей из Азии на $6 за баррель - на эту же сумму ранее понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии Saudi Aramco (компания, занимающаяся добычей нефти в Саудовской Аравии).
 
Как 8 марта информировала газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя властей Саудовской Аравии, это снижение цен было направлено напрямую на ослабление российских позиций. Издание подчеркивает, что на такой шаг саудовская сторона пошла после провала 6 марта переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, когда министры не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.
 

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на главу Saudi Aramco Амина Нассера информировало, что компания в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, хотя до этого королевство удерживало добычу в пределах 9,7 млн б/с в рамках соглашения ОПЕК+. Вслед за ней в среду нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC заявила, что со следующего месяца увеличит добычу более чем на 1 млн б/с.
 
9 марта источник в ОПЕК информировал, что Саудовская Аравия тем не менее не объявляла РФ ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562750/

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Bloomberg: Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть

«Нефть России», 12.03.20, Москва, 08:54    Ирак и Кувейт, которые являются одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вслед за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
 
Так, Ирак уменьшил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на $5. При этом, по данным источников агентства, государственная компания страны State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в следующем месяце увеличить объем экспорта.
 
Кувейт в свою очередь снизил цены для покупателей из Азии на $6 за баррель - на эту же сумму ранее понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии Saudi Aramco (компания, занимающаяся добычей нефти в Саудовской Аравии).
 
Как 8 марта информировала газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя властей Саудовской Аравии, это снижение цен было направлено напрямую на ослабление российских позиций. Издание подчеркивает, что на такой шаг саудовская сторона пошла после провала 6 марта переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, когда министры не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.
 

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на главу Saudi Aramco Амина Нассера информировало, что компания в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, хотя до этого королевство удерживало добычу в пределах 9,7 млн б/с в рамках соглашения ОПЕК+. Вслед за ней в среду нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC заявила, что со следующего месяца увеличит добычу более чем на 1 млн б/с.
 
9 марта источник в ОПЕК информировал, что Саудовская Аравия тем не менее не объявляла РФ ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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