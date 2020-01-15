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Мировую экономику штормит и лихорадит: Россия готова использовать окно возможностей
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«Нефть России», 12.03.20, Москва, 00:05 Россия выдержит период турбулентности на мировых рынках, пройдет его достойно и спокойно. Правительство и Центробанк способны обеспечить экономическую стабильность страны и делают для этого все возможное. Такое заявление Владимир Путин сделал 11 марта на встрече с крупными российскими инвесторами. Уже 12 марта кабмин рассмотрит законопроект, призванный гарантировать безопасность капиталовложений.
На встречу в подмосковной резиденции в Ново-Огареве президент приглашает главу правительства и крупных российских инвесторов. И сразу разговор заходит о ситуации на мировых рынках, где в последние дни штормит. Нефть дешевеет, под давлением — рубль.
"Все вы наверняка видите, как реагирует на это Центральный банк России, как реагирует правительство на происходящие события. Хочу отметить, что и у одного, и у второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность и на фоне макроэкономической неустойчивости. Надеюсь, — начал разговор с министрами президент России, — даже не надеюсь, а уверен, Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно. И более того, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться и на всей российской экономике, отразиться позитивным образом. Задача правительства и Центрального банка — сделать так, чтобы всякие негативные явления, связанные с этими процессами, были минимизированы, чтобы граждане РФ не почувствовали на себе никаких негативных явлений".
"Правительство совместно с Центральным банком делает все необходимое для стабилизации. В частности, сформирована, создана правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики, — заверил Путина председатель российского правительства Михаил Мишустин. — Как известно, кризис — это время в том числе для возможностей, для эффективных инвесторов. Это время для грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления".
Инвестор IT-компании Леонид Богуславский предлагает усилить господдержку высоких технологий. Пример — Китай. В 2017 году на чемпионате мира по игре в го, а ей уже две с половиной тысячи лет, программа искусственного интеллекта выиграла у чемпиона мира Кэ Цзе три матча подряд. После этого Госсовет КНР нарастил вложения в искусственный интеллект до 130 миллиарда долларов. России необходимы новые центры высоких технологий.
"Считаю важным создание исследовательских инженерных лабораторий в армии, где способные новобранцы смогут проходить службу, занимаясь высокими технологиями. Я считаю, это очень ускорит развитие высоких технологий в нашей стране", — отметил основатель RTP Global, председатель совета директоров компании RU-Net Ventures Леонид Богуславский.
"Мы это делаем уже, вы знаете, в Анапе", — тут же напомнил Владимир Путин.
— Но надо делать максимально широко.
"Шире. Ясно, — согласился Путин. — Но "Сириус" только делает первые шаги по сути".
— Да.
"На самом деле мы очень рассчитываем, и я очень рассчитываю, на то, что там как раз такая образовательная экосистема будет создаваться рядом с инновационным центром", — продолжил глава российского государства.
С тем, что наше главное преимущество — это мозги, согласен и основатель Яндекса.
"Именно люди в этой новой экономике являются генераторами добавочного продукта. Не сырье, даже не деньги, а именно люди. В этом смысле мы в хорошем положении, мы сидим на очень серьезном ресурсе. У нас много талантливых людей, у нас довольно хорошая система технического образования, это актив", — подчеркнул российские конкурентные преимущества сооснователь и генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож.
Глава РФПИ сообщает о создании нового инфраструктурного фонда объемом до 600 миллиардов рублей для финансирования крупных проектов.
— А какие это могут быть проекты?
"Это в том числе и проекты платных дорог, это аэропорты, это крупные ресурсные проекты. Сейчас растет очень много технологических компаний, в том числе по детекции коронавируса COVID-19. Мы верим, что будут созданы вакцины в ближайшее время, которые тоже могут решить эту проблему. Поэтому, безусловно, технологии — крайне интересный сектор", — отвечает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"У нас, соинвесторов, оптимизм всегда присутствует. Нам кажется, что нас слышат", — настроен на лучшее основатель и управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий.
Глава правительства принес на встречу книгу о Столыпине и посоветовал коллегам ее прочесть. Часть беседы была закрытой для прессы. Президент подробно выслушал каждого.
"Мы будем делать все для того, чтобы создавать условия для вашей работы, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, а вы это знаете лучше, чем кто-либо другой, — продолжил Владимир Путин. — Все эти процессы подобного рода в чем-то создают проблемы, а в чем-то, наоборот, и создают дополнительные возможности. Я бы отметил особенность, которая чрезвычайно важна для нас сегодня. А именно то, что вы вкладываете средства в высокотехнологичные сферы. И это чрезвычайно важно, имея в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит, с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики. А мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы создать для вас соответствующие условия, создать условия для вашей работы, гарантировать эти вложения, гарантировать капиталовложения, инвестиции, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные в том числе с деятельностью административных и правоохранительных структур".
С точки зрения инвестиций 2019 год стал для России самым успешным после введения санкций. Больше всего в прошлом году в нашу страну вложили инвесторы из Азии — 8 миллиардов — и из США — 3 миллиарда долларов.
2020 год преподнес сюрпризы — эпидемия коронавируса, подкосившая даже мировую нефтедобычу. Но любой кризис — это окно возможностей, и Россия их готова использовать.