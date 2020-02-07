«Нефть России», 11.03.20, Москва, 16:27 Россия обладает потенциальной возможностью увеличить экспорт трубопроводного и сжиженного газа более чем два раза - до 550 млрд кубометров, следует из выступления главы "Новатэка" Леонида Михельсона в Совете Федерации.



"Строящиеся и планируемые экспортные газопроводы позволят увеличить экспорт трубопроводного газа, по нашим оценкам, более чем на 30%. Также необходимо пересмотреть нашу энергостратегию до 2035 года, предусмотрев наращивание доли России на мировом рынке СПГ (сжиженный природный газ - прим. ТАСС) как минимум до 20%, что соответствует доле наших запасов мировых. По нашей оценке, только имеющаяся ресурсная база на Ямале и Гыдане позволит производить более 140 млн тонн в год, а с учетом запланированных проектов по всей стране потенциал России составляет более 160 млн тонн", - сказал он.



Из презентации к докладу Михельсона следует, что Россия может увеличить объем экспорта газа до 550 млрд кубометров, из которых 330 млрд кубометров будет приходиться на трубопроводный газ, а 220 млрд - на СПГ. В 2019 году Россия экспортировала примерно 260 млрд кубометров газа, из которых 236,9 млрд кубометров поставил "Газпром".



"По сравнению с нефтяной отраслью у газовой отрасли больше возможностей для увеличения экспорта. Развитие ситуации (на рынке - прим. ТАСС), особенно в последние несколько дней, говорит о сверхвысокой и жесткой конкуренции на нефтяном рынке", - отметил Михельсон, добавив, что кроме ужесточения конкуренции, в будущем стоит ждать роста себестоимости добычи нефти. Вместе с тем он подчеркнул, что при этом ресурсная база газа в России гораздо выше общемирового уровня.



По его словам, потенциал роста спроса на газ есть не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Для этого нужны условия, при которых и независимые поставщики газа, а не только "Газпром", могли бы создавать газотранспортную инфраструктуру, после чего передавать ее на баланс монополии.



Экспорт в Австралию



"Новатэк" считает, что сжиженный природный газ компании будет конкурентоспособным в любой точке мира и готов поставлять его на запад и юго-запад Австралии, в страну, которая является одним из лидеров по производству СПГ в мире.



"У нас есть уверенность, что мы будем конкурентоспособными в любой точке. Я, смотря котировки, говорю: "Давайте в Австралию поставим, давайте", но у них терминалов приемочных нет", - отметил глава компании Леонид Михельсон.



Михельсон пояснил, что вся добыча газа и производство СПГ сосредоточены на востоке страны, а на западе и юго-западе Австралии наблюдается дефицит газа и очень высокие цены.



"У нас при текущих ценах на Henry Hub 2,7-2,8 (доллара за млн BTU - британскую тепловую единицу - прим. ТАСС) все равно в 8 раз себестоимость добычи газа в России дешевле", - добавил он.



Ситуация с коронавирусом



Влияние коронавируса на снижение цен на газ будет носить краткосрочный характер, который исчерпает себя через несколько месяцев. Такое мнение журналистам высказал глава "Новатэк".



"Я считаю, что дна мы практически достигли - где-то 2,9-3 (доллара за млн БТЕ - прим. ТАСС) в Европе, 3 с небольшим в Азии. Высказывание, что рынок снижается, - неправильное. Рынок растет. Есть сейчас краткосрочные (тенденции - прим. ТАСС) в основном в связи с вирусом, но это все равно вопрос месяцев", - считает Михельсон.



По его словам, "Новатэк", крупнейший в РФ независимый добытчик газа, не планирует пересматривать планы развития бизнеса в связи с текущей ситуацией на рынке.



По мнению Михельсона, низкие цены стимулируют рост спроса. Кроме того, в РФ себестоимость добычи газа очень низкая. "У нас - при текущих ценах на Henry Hub 2,7-2,8 (доллара за 1 млн BTU (British thermal unit, британская тепловая единица) - прим. ТАСС) - все равно в 8 раз себестоимость добычи газа в России меньше", - сказал Михельсон.



"Поэтому мы не пересматриваем в сторону уменьшения наши планы", - заключил глава "Новатэка".



СПГ для Чукотки



"Новатэк" в 2024 году планирует построить на Чукотке регазификационый терминал, совмещенный с электростанцией мощностью 350 МВт, для энергообеспечения Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК).



"В 2024 году, возможно, мы поставим регазификационный терминал, совмещенный с генерацией 350 МВт, и будем поставлять СПГ (сжиженный природный газ - прим. ТАСС)", - сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон.



В настоящее время схема энергоснабжения Баимского месторождения меди, принадлежащего казахстанской KAZ Minerals, выбирается из нескольких вариантов. Один из них представил "Новатэк". Как ранее сообщила газета "Коммерсантъ", "Новатэк" предлагает установить в порту мыса Наглёйнгын Чаунской губы плавучую СПГ-электростанцию мощностью 356 МВт. В ее основании планируют установить хранилище СПГ, в качестве верхнего строения - регазификационную установку и парогазовые энергоблоки. Капзатраты этого проекта источники газеты оценивали в 38 млрд руб. без учета затрат на дноуглубление и портовую инфраструктуру. Сам Михельсон в среду не стал комментировать журналистам размер инвестиций в этот проект.



Вице-премьер - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал в конце февраля, что обсуждается три варианта энергоснабжения Баимского ГОКа - за счет строительства линий электропередачи от генерирующих мощностей в Магаданской области, за счет строительства станции на СПГ, или атомной электростанции малой мощности. Однако вариант со строительном малой АЭС не выносился на повестку последнего совещания по этому вопросу, так как она не может быть построена в 2024 году. Трутнев также отмечал, что из трех рассматриваемых вариантов самым дешевым оказался проект строительства СПГ-генерации.



Михельсон сообщил, что также считает проект "Новатэка" наиболее экономически целесообразным и рентабельным из ряда других предложенных вариантов. Он также отметил, что наиболее сложным вопросом в решении вопроса энергоснабжения Баимского ГОКа является не строительство генерирующих мощностей, а сетевых.



"За электрогенерацию и поставки мощностей в данном регионе отвечает "Русгидро". И я считаю, что генерацией, если выберут наш вариант, тоже должна заниматься "Русгидро", - сказал он, заметив, что строительством электросетей в случае выбора проекта "Новатэка" будет заниматься "Русгидро".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562748/ Источник: "ТАСС" ← Минфин заявил, что РФ готова к обвалу цен на нефть лучше других стран-производителей Новости net.finam.ru