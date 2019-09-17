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Кризис

Минфин заявил, что РФ готова к обвалу цен на нефть лучше других стран-производителей

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«Нефть России», 11.03.20, Москва, 16:16    Россия готова к обвалу цен на мировом нефтяном рынке лучше, чем другие страны с большой долей доходов от добычи, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, у РФ "достаточно ресурсов, чтобы обеспечить все планы по бюджетной политике".
 
"Многие критиковали бюджетную политику, формирование резервов, когда мы отчисляли нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния, говорили о необходимости повышения планки отсечения, увеличении расходов. Но сегодняшняя ситуация, которая сложилась с ценами на нефть, доказывает, что нам всегда нужно быть готовыми к такой ситуации. Мы готовы лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет", - заявил Силуанов журналистам в Госдуме.
 
Он еще раз заверил, что правительство в полном объеме выполнит задачи, поставленные в президентском послании, "без каких-либо уточнений в бюджетных проектировках". "В России достаточно резервов, чтобы обеспечить свои бюджетные параметры и стабильность на финансовых рынках. Это дорогого стоит, и для этого мы проводили соответствующую бюджетную политику, чтобы негативные потрясения на мировых рынках не могли бы изменить наши бюджетные планы", - сказал министр.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562747/

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Минфин заявил, что РФ готова к обвалу цен на нефть лучше других стран-производителей

«Нефть России», 11.03.20, Москва, 16:16   Россия готова к обвалу цен на мировом нефтяном рынке лучше, чем другие страны с большой долей доходов от добычи, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, у РФ "достаточно ресурсов, чтобы обеспечить все планы по бюджетной политике".
 
"Многие критиковали бюджетную политику, формирование резервов, когда мы отчисляли нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния, говорили о необходимости повышения планки отсечения, увеличении расходов. Но сегодняшняя ситуация, которая сложилась с ценами на нефть, доказывает, что нам всегда нужно быть готовыми к такой ситуации. Мы готовы лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет", - заявил Силуанов журналистам в Госдуме.
 
Он еще раз заверил, что правительство в полном объеме выполнит задачи, поставленные в президентском послании, "без каких-либо уточнений в бюджетных проектировках". "В России достаточно резервов, чтобы обеспечить свои бюджетные параметры и стабильность на финансовых рынках. Это дорогого стоит, и для этого мы проводили соответствующую бюджетную политику, чтобы негативные потрясения на мировых рынках не могли бы изменить наши бюджетные планы", - сказал министр.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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