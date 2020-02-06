Здравствуйте, !
Сегодня 11 марта 2020 года, среда , 01:52:42 мск
Нефть, Brent: $45.26 0
Валюта:    67.52 0    75.84 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1279,09 Мб информации:

  • 540878 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Прогнозы

S&P ожидает снижения добычи нефти в США

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 11.03.20, Москва, 00:29    Международное рейтинговое агентство S&P Global пересмотрело свой прогноз по ценам на углеводороды на 2020 год. Согласно новой оценке нефть сорта Brent будет стоить $40 за баррель, американской WTI — $35. Природный газ на площадке Henry Hub в этом году будет стоить в районе $2 за миллион британских тепловых единиц (Btu). В 2021 году цены составят $50 и $45 за соответствующие сорта нефти и $2,25/ Btu за газ.
 
Агентство предупредило, что обновленный прогноз будет использован для оценки суверенных и кредитных рейтингов нефтедобывающих стран, а также компаний, занимающихся разведкой и добычей углеводородов.
 

В агентстве отметили, что переоценка будет происходить в условиях, когда многие производители, особенно в Северной Америке, испытывают серьезное давление со стороны инвесторов, требующих сокращения расходов, сохранения положительного свободного денежного потока и повышения дохода акционеров.
 
"Во время предыдущего цикла (2015–2016 годы) многие производители добились значительного снижения затрат и улучшения своих балансов за счет продажи активов и выпуска акций, что помогло уменьшить количество и порядок рейтинговых действий. Тем не менее мы не ожидаем, что производители смогут достичь уровня эффективности, достигнутого в прошлый раз. Мы также не верим, что большинство компаний смогут привлечь капитал так же эффективно, как они это делали в предыдущем цикле, учитывая доступ к рынку капитала и проблемы с коронавирусом", — говорится в сообщении S&P.
 
В отчете агентства отмечается, что серьезное понижение рейтингов ожидает высокодоходные компании, не хеджировавшие риски, у которых приближается срок погашения долгов и при этом ограничены перспективы по привлечению новых кредитов. В S&P не исключают, что оценки компаний с "мусорным" рейтингом упадут сразу на несколько пунктов.
 
При этом в S&P полагают, что резкого падения добычи нефти в США не будет, однако не исключают, что это произойдет в следующем году. Согласно прогнозу Управления энергетической информации в 2020 году добыча нефти в Соединенных Штатах вырастет на 960 тысяч баррелей в сутки. Ранее ведомство ожидало роста на 1,06 миллиона баррелей ежедневно.
 
"Рынок должен испытать резкое падение производства в США в следующем году, аналогичное тому, что произошло во время последнего спада", — заявили в S&P Global Ratings.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562745/

Россия пережила "черный" вторник: биржи лихорадит, но нефть и рубль берут реваншЭксперты: меры российских властей пока достаточны для стабилизации финансового рынка
Просмотров: 69
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Март 2020
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
08:32 · Эксперты: меры российских властей пока достаточны для стабилизации финансового рынка
00:29 · S&P ожидает снижения добычи нефти в США
00:06 · Россия пережила "черный" вторник: биржи лихорадит, но нефть и рубль берут реванш
10.03.20 · Fitch предупредило об угрозе для России низких цен на нефть
10.03.20 · Эксперты: цена бензина останется на текущем уровне, несмотря на падение стоимости нефти
10.03.20 · Саудовская Аравия начала войну на рынке нефти. Обобщение
09.03.20 · Цена нефти Brent упала до $31,74
09.03.20 · "Роснефть" считает мазохизмом участие России в соглашении ОПЕК+
09.03.20 · Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть
09.03.20 · Bloomberg сообщил о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти
08.03.20 · В "Лукойле" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
07.03.20 · ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки
06.03.20 · Вспышка коронавируса обойдется мировой торговле в 320 миллиардов ежеквартально
06.03.20 · Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти
06.03.20 · Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

S&P ожидает снижения добычи нефти в США

«Нефть России», 11.03.20, Москва, 00:29   Международное рейтинговое агентство S&P Global пересмотрело свой прогноз по ценам на углеводороды на 2020 год. Согласно новой оценке нефть сорта Brent будет стоить $40 за баррель, американской WTI — $35. Природный газ на площадке Henry Hub в этом году будет стоить в районе $2 за миллион британских тепловых единиц (Btu). В 2021 году цены составят $50 и $45 за соответствующие сорта нефти и $2,25/ Btu за газ.
 
Агентство предупредило, что обновленный прогноз будет использован для оценки суверенных и кредитных рейтингов нефтедобывающих стран, а также компаний, занимающихся разведкой и добычей углеводородов.
 

В агентстве отметили, что переоценка будет происходить в условиях, когда многие производители, особенно в Северной Америке, испытывают серьезное давление со стороны инвесторов, требующих сокращения расходов, сохранения положительного свободного денежного потока и повышения дохода акционеров.
 
"Во время предыдущего цикла (2015–2016 годы) многие производители добились значительного снижения затрат и улучшения своих балансов за счет продажи активов и выпуска акций, что помогло уменьшить количество и порядок рейтинговых действий. Тем не менее мы не ожидаем, что производители смогут достичь уровня эффективности, достигнутого в прошлый раз. Мы также не верим, что большинство компаний смогут привлечь капитал так же эффективно, как они это делали в предыдущем цикле, учитывая доступ к рынку капитала и проблемы с коронавирусом", — говорится в сообщении S&P.
 
В отчете агентства отмечается, что серьезное понижение рейтингов ожидает высокодоходные компании, не хеджировавшие риски, у которых приближается срок погашения долгов и при этом ограничены перспективы по привлечению новых кредитов. В S&P не исключают, что оценки компаний с "мусорным" рейтингом упадут сразу на несколько пунктов.
 
При этом в S&P полагают, что резкого падения добычи нефти в США не будет, однако не исключают, что это произойдет в следующем году. Согласно прогнозу Управления энергетической информации в 2020 году добыча нефти в Соединенных Штатах вырастет на 960 тысяч баррелей в сутки. Ранее ведомство ожидало роста на 1,06 миллиона баррелей ежедневно.
 
"Рынок должен испытать резкое падение производства в США в следующем году, аналогичное тому, что произошло во время последнего спада", — заявили в S&P Global Ratings.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Январь 2020
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 Февраль 2020
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
 Март 2020
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      