«Нефть России», 11.03.20, Москва, 00:29 Международное рейтинговое агентство S&P Global пересмотрело свой прогноз по ценам на углеводороды на 2020 год. Согласно новой оценке нефть сорта Brent будет стоить $40 за баррель, американской WTI — $35. Природный газ на площадке Henry Hub в этом году будет стоить в районе $2 за миллион британских тепловых единиц (Btu). В 2021 году цены составят $50 и $45 за соответствующие сорта нефти и $2,25/ Btu за газ.



Агентство предупредило, что обновленный прогноз будет использован для оценки суверенных и кредитных рейтингов нефтедобывающих стран, а также компаний, занимающихся разведкой и добычей углеводородов.





В агентстве отметили, что переоценка будет происходить в условиях, когда многие производители, особенно в Северной Америке, испытывают серьезное давление со стороны инвесторов, требующих сокращения расходов, сохранения положительного свободного денежного потока и повышения дохода акционеров.



"Во время предыдущего цикла (2015–2016 годы) многие производители добились значительного снижения затрат и улучшения своих балансов за счет продажи активов и выпуска акций, что помогло уменьшить количество и порядок рейтинговых действий. Тем не менее мы не ожидаем, что производители смогут достичь уровня эффективности, достигнутого в прошлый раз. Мы также не верим, что большинство компаний смогут привлечь капитал так же эффективно, как они это делали в предыдущем цикле, учитывая доступ к рынку капитала и проблемы с коронавирусом", — говорится в сообщении S&P.



В отчете агентства отмечается, что серьезное понижение рейтингов ожидает высокодоходные компании, не хеджировавшие риски, у которых приближается срок погашения долгов и при этом ограничены перспективы по привлечению новых кредитов. В S&P не исключают, что оценки компаний с "мусорным" рейтингом упадут сразу на несколько пунктов.



При этом в S&P полагают, что резкого падения добычи нефти в США не будет, однако не исключают, что это произойдет в следующем году. Согласно прогнозу Управления энергетической информации в 2020 году добыча нефти в Соединенных Штатах вырастет на 960 тысяч баррелей в сутки. Ранее ведомство ожидало роста на 1,06 миллиона баррелей ежедневно.



"Рынок должен испытать резкое падение производства в США в следующем году, аналогичное тому, что произошло во время последнего спада", — заявили в S&P Global Ratings.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562745/ Источник: Вести ← Россия пережила "черный" вторник: биржи лихорадит, но нефть и рубль берут реванш Эксперты: меры российских властей пока достаточны для стабилизации финансового рынка → Новости net.finam.ru