«Нефть России», 11.03.20, Москва, 00:06 После длинных выходных во вторник, 10 марта, открылись российские биржи. Они ощутили на себе последствия тревоги, охвативший накануне все мировые торговые площадки. Дешевели акций крупных компаний, под давлением оказался и валютный рынок.



Сложнее всего пришлось утром на открытии торгов, когда начали падать фондовые индексы. Но к середине дня российский рубль понемногу начал восстанавливаться. В итоге курсы банка России на 11 марта — 72 рубля за доллар и 81 рубль за евро.



Еще до начала торгов Банк России объявил о начале упреждающей продажи иностранной валюты на внутреннем рынке для того, чтобы долларов и евро на рынке было достаточно. А если нет дефицита, то нет и реальных поводов для котировок. Реакция игроков — скорее эмоциональная. Но и здесь ЦБ успокоил: ресурсов для стабилизации ситуации достаточно.



"Мы будем делать все возможное, чтобы снизить влияние внешних шоков на российскую финансовую систему и на российскую экономику, — заверила глава Банка России Ксения Юдаева. – Мы объявили дополнительный пакет регуляторных мер, направленный на поддержку отраслей, пострадавший от коронавируса. Это туризм, плюс дополнительные меры по поддержке фармацевтической отрасли и отрасли производства медтехники".



Кстати, давление сегодня испытывал не только рубль, но и валюты других развивающихся стран — например, бразильский реал, казахский тенге и турецкая лира.



Рубль пока еще чутко реагирует на нефть. Что происходило на нефтяном рынке после вчерашнего глобального падения?



Сегодня черное золото из красной зоны перешло в зеленую. Западно-техасская нефть (WTI) прибавляет 7 процентов — 33 долларов за бочку. А североморская бочка Brent добавила в цене 6 процентов — 36 с лишним долларов за баррель.



Немного воспрял и рынок акций. В плюсе закрылись торги в Японии и Гонконге, в Европе оптимизма поменьше, в зеленой зоне только британцы. Зато в США, где торги в самом разгаре, практически все индексы растут.



Сценарий падения цен на нефть был ожидаем, подтвердил глава Минэнерго Александр Новак. Цены обрушились из-за новостей о распродаже нефти, которую фактически анонсировала саудовская компания Saudi Aramco. Сегодня саудиты пообещали в апреле увеличить добычу нефти почти на треть — с 9 до 12 с лишним миллионов баррелей в сутки. Что вообще-то превышает максимальные мощности их производителя. До сопоставимого уровня планирует нарастить добычу и Россия.



"Несмотря на снижение цен и на волатильность, которую мы сегодня наблюдаем, наша отрасль остается конкурентоспособной. У нас в мире одни из наиболее низких затрат на добычу нефти, мы конкурентоспособны на мировых рынках. Что касается добычи, сегодня компании будут пересматривать инвестиционные планы и свои объемы, производственные программы. У нас есть потенциал для роста. Думаю, что в краткосрочном периоде мы сможем нарастить добычу до 200-300 тысяч баррелей в перспективе, а потенциально до 500 в ближайшее время", — заявляет Александр Новак.



"Многое будет зависеть от общей ситуации в мировой экономике и, если вспышка коронавируса пойдет на спад, и спрос на нефть будет восстанавливаться, то цены на нефть могут скорректироваться вверх и уйти к 50 долларам за баррель", — прогнозирует аналитик "БКС-Премьер" Сергей Суверов.



Российская экономика даже при нынешней турбулентности обладает достаточным запасом прочности, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А в Думе не сомневаются: бюджет и планы развития страны не пострадают.



"То, что сегодня, несмотря на все эти условия парламент принимает поправки в бюджет в точном объеме с Посланием президента, не сокращая финансирование ни на одну копейку, является важнейшей гарантией, что все обязательства будут выполнены", — считает депутат Андрей Макаров.



По крайней мере, подушка безопасности у России точно есть.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562744/ Источник: Вести ← Fitch предупредило об угрозе для России низких цен на нефть S&P ожидает снижения добычи нефти в США → Новости net.finam.ru