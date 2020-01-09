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Цены на нефть

Fitch предупредило об угрозе для России низких цен на нефть

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«Нефть России», 10.03.20, Москва, 09:06    Текущее резкое снижение цен на нефть до $30 за баррель может привести Россию к бюджетному дефициту и девальвации, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
 
"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти $30 — вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки. Комфортным этот уровень для России точно назвать нельзя", — заявил Маринченко в интервью РИА "Новости".
 
Сейчас на международных торгах российский рубль резко обесценился, и это продолжится во вторник, когда откроется Мосбиржа (сегодня в России выходной). Всему причиной — падение цен на нефть.
 
Минфин опубликовал заявление о планах действий.
 
"При цене $30 России грозит бюджетный дефицит и девальвация, начнутся разговоры об увеличении налогового бремени для нефтяных компаний", — отметил экономист Fitch.
 
В пятницу стало известно, что Саудовская Аравия с партнерами по ОПЕК не смогла убедить снизить добычу Россию и ее партнеров, не входящих в картель.
 
В итоге Саудовская Аравия начала ценовую войну на рынке нефти, стремясь ослабить позиции России на мировых рынках: основные потребители нефти в Европе уже получили предложение от госкомпании Саудовской Аравии о значительных скидках. В пятницу цены на нефть упали на 10% в Европе и США, а сегодня падение продолжилось. Цена нефти упала еще на треть, или на $14. Сейчас европейский эталон торгуется по $31 за доллар.
 
Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК предлагали всем снизить добычу еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Тогда общее сокращение добычи стран ОПЕК+ составит 3,6 миллиона баррелей в сутки, или около 3,6% мировых поставок.
 
Но Казахстан и Россия были против: они предлагали продлить ранее одобренное сокращение.
 
В итоге с 1 апреля перестает действовать соглашение альянса стран ОПЕК и стран, не входящих в картель: после 31 марта все могут увеличивать добычу.
 
Партнеры по сделке ОПЕК+ (включающей страны ОПЕК, и не входящие в картель) с 2018 года отслеживали ситуацию на рынке и корректировали добычу для поддержания стабильного спроса и предложения нефти на мировых рынках.
 
По итогам предыдущей плановой встречи 6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки до 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, принятого за начало отсчета сделки. С учетом последних договоренностей Россия взяла бы на себя обязательство снизить добычу еще на 70 тысяч баррелей, или в целом 300 тысяч баррелей в сутки.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562743/

Эксперты: цена бензина останется на текущем уровне, несмотря на падение стоимости нефти
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09:06 · Fitch предупредило об угрозе для России низких цен на нефть
08:43 · Эксперты: цена бензина останется на текущем уровне, несмотря на падение стоимости нефти
00:42 · Саудовская Аравия начала войну на рынке нефти. Обобщение
09.03.20 · Цена нефти Brent упала до $31,74
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Fitch предупредило об угрозе для России низких цен на нефть

«Нефть России», 10.03.20, Москва, 09:06   Текущее резкое снижение цен на нефть до $30 за баррель может привести Россию к бюджетному дефициту и девальвации, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
 
"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти $30 — вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки. Комфортным этот уровень для России точно назвать нельзя", — заявил Маринченко в интервью РИА "Новости".
 
Сейчас на международных торгах российский рубль резко обесценился, и это продолжится во вторник, когда откроется Мосбиржа (сегодня в России выходной). Всему причиной — падение цен на нефть.
 
Минфин опубликовал заявление о планах действий.
 
"При цене $30 России грозит бюджетный дефицит и девальвация, начнутся разговоры об увеличении налогового бремени для нефтяных компаний", — отметил экономист Fitch.
 
В пятницу стало известно, что Саудовская Аравия с партнерами по ОПЕК не смогла убедить снизить добычу Россию и ее партнеров, не входящих в картель.
 
В итоге Саудовская Аравия начала ценовую войну на рынке нефти, стремясь ослабить позиции России на мировых рынках: основные потребители нефти в Европе уже получили предложение от госкомпании Саудовской Аравии о значительных скидках. В пятницу цены на нефть упали на 10% в Европе и США, а сегодня падение продолжилось. Цена нефти упала еще на треть, или на $14. Сейчас европейский эталон торгуется по $31 за доллар.
 
Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК предлагали всем снизить добычу еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Тогда общее сокращение добычи стран ОПЕК+ составит 3,6 миллиона баррелей в сутки, или около 3,6% мировых поставок.
 
Но Казахстан и Россия были против: они предлагали продлить ранее одобренное сокращение.
 
В итоге с 1 апреля перестает действовать соглашение альянса стран ОПЕК и стран, не входящих в картель: после 31 марта все могут увеличивать добычу.
 
Партнеры по сделке ОПЕК+ (включающей страны ОПЕК, и не входящие в картель) с 2018 года отслеживали ситуацию на рынке и корректировали добычу для поддержания стабильного спроса и предложения нефти на мировых рынках.
 
По итогам предыдущей плановой встречи 6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки до 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, принятого за начало отсчета сделки. С учетом последних договоренностей Россия взяла бы на себя обязательство снизить добычу еще на 70 тысяч баррелей, или в целом 300 тысяч баррелей в сутки.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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