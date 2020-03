«Нефть России», 10.03.20, Москва, 00:42 Нефть подешевела в понедельник более чем на 20%, до $30-35 за баррель после того, как Саудовская Аравия произвела первые выстрелы в ценовой войне, призванной увеличить ее долю на мировом рынке нефти, в том числе за счет России.



Как стало известно в воскресенье, королевство намерено увеличить собственную добычу и предложило покупателям 20-процентные скидки на апрель, после того как Россия на прошлой неделе отказалась присоединиться к новому соглашению о снижении добычи.



Радикальные изменения на нефтяном рынке совпали на этот раз с шоком, вызванным падением глобального спроса на сырье из-за коронавируса, что делает ситуацию особенно опасной.



Саудовская Аравия начинает борьбу за покупателей

Рынок нефти в понедельник отреагировал рекордным за 30 лет обвалом цен на новости о действиях Саудовской Аравии.



Как сообщил "Интерфаксу" один из трейдеров, Саудовская Аравия сообщила на выходных покупателям о готовности предоставить скидку в $6-8 за баррель. Обычно Саудовская Аравия собирает заявки у потребителей на поставку нефти на следующий месяц в начале предыдущего. Как отмечает источник "Интерфакса", в этот раз Саудовская Аравия продлила этот срок.



Снижение цен прямо нацелено на рыночные позиции России, сказал один из саудовских чиновников The Wall Street Journal.



Как сообщили Bloomberg участники рынка, Саудовская Аравия говорит также о готовности гораздо существеннее нарастить добычу.



Добычные мощности Саудовской Аравии до урегулирования вопроса о спорной территории с Кувейтом составляли 12 млн б/с. При урегулировании спора Саудовская Аравия должна была увеличить мощности еще на 500 тыс. б/с, но какие в итоге получила мощности, не сообщалось.



Как сообщает источник Bloomberg, в апреле страна увеличит нефтедобычу с текущих 9,7 млн б/с до 10-11 млн б/с. The Wall Street Journal пишет, что в дальнейшем при необходимости этот показатель может достичь и 12 млн.



У Саудовской Аравии очень низкая себестоимость добычи - 10 долларов, но цена, при которой балансируется бюджет, почти вдвое выше, чем у России - примерно $80 против $42,4 за баррель.



Производители сланцевой нефти легко не сдадутся

Обвал цен на нефть совпал со сложным периодом для американской сланцевой индустрии. Хотя добыча все последние годы росла и США стали крупнейшим мировым производителем нефти, увеличивалась и долговая нагрузка компаний. Многие производители не смогли выйти на устойчивую прибыльную работу, при этом росло недовольство инвесторов низкой отдачей от их вложений.



Однако, несмотря на рекордный обвал цен на мировом рынке, добыча в США в любом случае резко не упадет. Большинство производителей захеджировали свои риски в период более высоких цен на нефть. "По нашему мнению, добыча сланцевой нефти не упадет настолько быстро, чтобы оправдать ожидания России", - сказал Financial Times Айхам Камель из Eurasia Group.



В то же время у многих американских производителей сланцевой нефти могут возникнуть проблемы с привлечением нового финансирования и рефинансированием долгов.



Спрос и предложение

Участники рынка опасаются, что в 2020 году в условиях эпидемии коронавируса, которая вызывала сокращение авиационных и автомобильных перевозок, мировой спрос на нефть снизится - впервые с момента финансового кризиса. На фоне этих опасений мировые цены на нефть стали падать еще в начале года.



В этой ситуации Саудовская Аравия предложила нефтедобывающим предприятиям страны пойти на новое снижение добычи, при этом ключевой в этой ситуации была позиция России.



Техкомитет ОПЕК+, в который входит Россия, рекомендовал на прошлой неделе отреагировать на ухудшение спроса снижением квот на 0,6-1 млн б/с на второй квартал. Однако Саудовская Аравия уговорила страны ОПЕК повысить ставки и рекомендовать снижение на 1,5 млн б/с, причем на весь 2020 год.



Как сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ходом обсуждения, не все страны ОПЕК были готовы к такому шагу, но в итоге поддержали позицию Саудовской Аравии. Однако Россия и Казахстан были согласны обсуждать только менее радикальное снижение. В итоге позиции сблизить так и не удалось.



В результате с 1 апреля перестанут действовать даже нынешние коллективные ограничения ОПЕК+ - снижение добычи на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года.



Нынешние разногласия между нефтедобывающими странами выглядят особенно тревожно на фоне возможного наступления рецессии в мировой экономике и связанного с ним падением спроса.



В прошлом ценовые войны на нефтяном рынке приводили к длительному и глубокому падению цен. Так, в 1986 году отказ Саудовской Аравии от политики ограничения добычи спровоцировал обвал цен на 70%, с $32 до $10 за баррель.