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Новости oilru.com
ОПЕК
"Роснефть" считает мазохизмом участие России в соглашении ОПЕК+
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«Нефть России», 09.03.20, Москва, 09:59 Соглашение ОПЕК+ для Российской Федерации бессмысленно, заявил пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев. Получается, что Россия расчищает рынок, убирая с него дешевую российскую и арабскую нефть, чтобы освободить место для дорогой американской. Это мазохизм, подчеркнул Леонтьев.
По его мнению, на первом этапе соглашение ОПЕК+ имело скорее психологический эффект. Реально же содержание сделки сводится к замещению объемов выбываемой нефти американской сланцевой, передает РИА Новости.
Поэтому страны, находящиеся вне соглашения, готовы наращивать объемы добычи. Даже в текущих условиях можно было бы заключить партнерскую сделку, обратил внимание Леонтьев, но это бы означало компромисс. И сейчас России стоит сконцентрироваться на монетизации своей богатой ресурсной базы, передает ТАСС.
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. В пятницу на очередной встрече представители ОПЕК не смогли договориться о новых условиях сделки. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Так что с 1 апреля у участников прежнего альянса нет необходимости ограничивать добычу.