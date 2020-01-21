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Новости oilru.com


 
ОПЕК

"Роснефть" считает мазохизмом участие России в соглашении ОПЕК+

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«Нефть России», 09.03.20, Москва, 09:59    Соглашение ОПЕК+ для Российской Федерации бессмысленно, заявил пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев. Получается, что Россия расчищает рынок, убирая с него дешевую российскую и арабскую нефть, чтобы освободить место для дорогой американской. Это мазохизм, подчеркнул Леонтьев.
 
По его мнению, на первом этапе соглашение ОПЕК+ имело скорее психологический эффект. Реально же содержание сделки сводится к замещению объемов выбываемой нефти американской сланцевой, передает РИА Новости.
 
Поэтому страны, находящиеся вне соглашения, готовы наращивать объемы добычи. Даже в текущих условиях можно было бы заключить партнерскую сделку, обратил внимание Леонтьев, но это бы означало компромисс. И сейчас России стоит сконцентрироваться на монетизации своей богатой ресурсной базы, передает ТАСС.
 
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. В пятницу на очередной встрече представители ОПЕК не смогли договориться о новых условиях сделки. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Так что с 1 апреля у участников прежнего альянса нет необходимости ограничивать добычу.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562738/

Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефтьЦена нефти Brent упала до $31,74
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00:08 · Bloomberg сообщил о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти
08.03.20 · В "Лукойле" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
07.03.20 · ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки
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06.03.20 · Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель
06.03.20 · Цены на золото демонстрируют максимальный недельный рост с 2016 года на фоне коронавируса
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05.03.20 · Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти
05.03.20 · Банк России на треть увеличил покупку золота в резервы
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05.03.20 · Цены на нефть на пороге скачка?
05.03.20 · Нефтедобывающие страны потеряли около $10 млрд доходов из-за коронавируса
04.03.20 · Путин объяснил, почему падают доходы россиян
04.03.20 · "Нафтогаз" обсуждает с США блокировку "Северного потока-2"

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"Роснефть" считает мазохизмом участие России в соглашении ОПЕК+

«Нефть России», 09.03.20, Москва, 09:59   Соглашение ОПЕК+ для Российской Федерации бессмысленно, заявил пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев. Получается, что Россия расчищает рынок, убирая с него дешевую российскую и арабскую нефть, чтобы освободить место для дорогой американской. Это мазохизм, подчеркнул Леонтьев.
 
По его мнению, на первом этапе соглашение ОПЕК+ имело скорее психологический эффект. Реально же содержание сделки сводится к замещению объемов выбываемой нефти американской сланцевой, передает РИА Новости.
 
Поэтому страны, находящиеся вне соглашения, готовы наращивать объемы добычи. Даже в текущих условиях можно было бы заключить партнерскую сделку, обратил внимание Леонтьев, но это бы означало компромисс. И сейчас России стоит сконцентрироваться на монетизации своей богатой ресурсной базы, передает ТАСС.
 
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. В пятницу на очередной встрече представители ОПЕК не смогли договориться о новых условиях сделки. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Так что с 1 апреля у участников прежнего альянса нет необходимости ограничивать добычу.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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