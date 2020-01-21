«Нефть России», 09.03.20, Москва, 09:48 Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи. Соглашение перестанет действовать с первого апреля. По прогнозам — в апреле за баррель будут давать чуть больше 40 долларов, а в мае цена может вырасти до 45. Консультации для стабилизации рынка продолжатся, отмечает телеканал "Россия 24".



"Разрыв сделки может краткосрочно повлиять негативно на цены на нефть, но это шанс для российских нефтяников за счёт сланцевых компаний, которые, возможно, уйдут с рынка, а также и канадские возможно уйдут с рынка, получить дополнительные рынки сбыта. И для тех российских компаний, которые ориентируются на рост бизнеса, имеют перспективные инвестиционные проекты, это возможность выгодно вложить капитал и воспользоваться тем, что нет ограничений по росту добычи, развивать новый проект", — отметил Сергей Суверов, аналитик.



"Россия сделала самостоятельное движение, она заставила рынок дёргаться. Как сыграем эту партию, от этого многое зависит, потому что одним движением невозможно выигрывать таких партиях, это процесс, и он будет развиваться, мы будем его наблюдать в режиме реального времени. Я уверен в этом, что решение взвешенное, мы слышим, что глава Минфина даже высказывался поэтому поводу, что мы будем ждать падение нефти до 40 долларов даже, то есть бюджет выдержит. Взвешивались все точки зрения, все эффекты, которые могут возникнуть от этого шага. Россия сделала самостоятельный шаг", — пояснил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562737/ Источник: Вести ← Bloomberg сообщил о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти "Роснефть" считает мазохизмом участие России в соглашении ОПЕК+ → Новости net.finam.ru