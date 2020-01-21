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ОПЕК

Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть

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«Нефть России», 09.03.20, Москва, 09:48    Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи. Соглашение перестанет действовать с первого апреля. По прогнозам — в апреле за баррель будут давать чуть больше 40 долларов, а в мае цена может вырасти до 45. Консультации для стабилизации рынка продолжатся, отмечает телеканал "Россия 24".
 
"Разрыв сделки может краткосрочно повлиять негативно на цены на нефть, но это шанс для российских нефтяников за счёт сланцевых компаний, которые, возможно, уйдут с рынка, а также и канадские возможно уйдут с рынка, получить дополнительные рынки сбыта. И для тех российских компаний, которые ориентируются на рост бизнеса, имеют перспективные инвестиционные проекты, это возможность выгодно вложить капитал и воспользоваться тем, что нет ограничений по росту добычи, развивать новый проект", — отметил Сергей Суверов, аналитик.
 
"Россия сделала самостоятельное движение, она заставила рынок дёргаться. Как сыграем эту партию, от этого многое зависит, потому что одним движением невозможно выигрывать таких партиях, это процесс, и он будет развиваться, мы будем его наблюдать в режиме реального времени. Я уверен в этом, что решение взвешенное, мы слышим, что глава Минфина даже высказывался поэтому поводу, что мы будем ждать падение нефти до 40 долларов даже, то есть бюджет выдержит. Взвешивались все точки зрения, все эффекты, которые могут возникнуть от этого шага. Россия сделала самостоятельный шаг", — пояснил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562737/

Bloomberg сообщил о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти"Роснефть" считает мазохизмом участие России в соглашении ОПЕК+
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00:08 · Bloomberg сообщил о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти
08.03.20 · В "Лукойле" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
07.03.20 · ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки
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06.03.20 · Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель
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Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть

«Нефть России», 09.03.20, Москва, 09:48   Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи. Соглашение перестанет действовать с первого апреля. По прогнозам — в апреле за баррель будут давать чуть больше 40 долларов, а в мае цена может вырасти до 45. Консультации для стабилизации рынка продолжатся, отмечает телеканал "Россия 24".
 
"Разрыв сделки может краткосрочно повлиять негативно на цены на нефть, но это шанс для российских нефтяников за счёт сланцевых компаний, которые, возможно, уйдут с рынка, а также и канадские возможно уйдут с рынка, получить дополнительные рынки сбыта. И для тех российских компаний, которые ориентируются на рост бизнеса, имеют перспективные инвестиционные проекты, это возможность выгодно вложить капитал и воспользоваться тем, что нет ограничений по росту добычи, развивать новый проект", — отметил Сергей Суверов, аналитик.
 
"Россия сделала самостоятельное движение, она заставила рынок дёргаться. Как сыграем эту партию, от этого многое зависит, потому что одним движением невозможно выигрывать таких партиях, это процесс, и он будет развиваться, мы будем его наблюдать в режиме реального времени. Я уверен в этом, что решение взвешенное, мы слышим, что глава Минфина даже высказывался поэтому поводу, что мы будем ждать падение нефти до 40 долларов даже, то есть бюджет выдержит. Взвешивались все точки зрения, все эффекты, которые могут возникнуть от этого шага. Россия сделала самостоятельный шаг", — пояснил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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