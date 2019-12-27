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Новости oilru.com


 
ОПЕК

Bloomberg сообщил о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти

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«Нефть России», 09.03.20, Москва, 00:08    Саудовская Аравия планирует в апреле увеличить добычу нефти до десяти миллионов баррелей в сутки, чтобы вынудить Россию и другие страны возобновить переговоры со странами — членами ОПЕК, сообщает Bloomberg.
 
По данным источников агентства, Эр-Рияд может повысить добычу нефти еще больше — до 12 миллионов баррелей в сутки. По сравнению с мартовскими показателями — 9,7 миллиона в день — подобный рост "поверг бы рынки в хаос" на фоне уже ударившей по спросу эпидемии коронавируса, отмечается в статье.
 
Bloomberg оценивает подобное повышение как попытку через максимальное давление на Россию и другие страны "заставить их вернуться за стол переговоров".
 
В пятницу глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что сделка ОПЕК+ перестанет действовать с 1 апреля, так как Москва не приняла предложение картеля дополнительно снизить добычу нефти из-за распространения коронавируса.
 
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
 
Распространение коронавируса в мире
 
В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV.
 
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19.
 
Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, умерли 3097 человек, излечились более 57 тысяч пациентов. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило сто тысяч.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562736/

В "Лукойле" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
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00:08 · Bloomberg сообщил о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти
08.03.20 · В "Лукойле" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
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Bloomberg сообщил о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти

«Нефть России», 09.03.20, Москва, 00:08   Саудовская Аравия планирует в апреле увеличить добычу нефти до десяти миллионов баррелей в сутки, чтобы вынудить Россию и другие страны возобновить переговоры со странами — членами ОПЕК, сообщает Bloomberg.
 
По данным источников агентства, Эр-Рияд может повысить добычу нефти еще больше — до 12 миллионов баррелей в сутки. По сравнению с мартовскими показателями — 9,7 миллиона в день — подобный рост "поверг бы рынки в хаос" на фоне уже ударившей по спросу эпидемии коронавируса, отмечается в статье.
 
Bloomberg оценивает подобное повышение как попытку через максимальное давление на Россию и другие страны "заставить их вернуться за стол переговоров".
 
В пятницу глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что сделка ОПЕК+ перестанет действовать с 1 апреля, так как Москва не приняла предложение картеля дополнительно снизить добычу нефти из-за распространения коронавируса.
 
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
 
Распространение коронавируса в мире
 
В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV.
 
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19.
 
Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, умерли 3097 человек, излечились более 57 тысяч пациентов. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило сто тысяч.

 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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