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Новости oilru.com
ОПЕК
В "Лукойле" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
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«Нефть России», 08.03.20, Москва, 00:30 Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за распада сделки ОПЕК+, такое мнение выразил совладелец "Лукойла" Леонид Федун.
Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряженных переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля сделка перестанет существовать и никаких обязательств у ее участников больше не будет. Он также рассказал РИА Новости, что кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве и бывшие партнеры по сделке будут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета.
"Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день", — сказал Федун газете The Bell.
Он объяснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в пять миллионов баррелей в день.
Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке".
Он также подтвердил, что российские компании говорили о намерении наращивать добычу. Но ее рост на два-три процента не сможет компенсировать будущих потерь, считает Федун.
Официальная позиция России по реакции ОПЕК+ на коронавирус не обнародовалась.
Вместе с тем в понедельник вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун высказал, как он выразился, экспертную оценку, что страны ОПЕК+ суммарно сократят добычу нефти на 0,6-1 миллиона баррелей в сутки или даже больше, из которых Россия может взять на себя сокращение в объеме 200-300 тысяч баррелей в день.