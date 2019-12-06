«Нефть России», 08.03.20, Москва, 00:30 Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за распада сделки ОПЕК+, такое мнение выразил совладелец "Лукойла" Леонид Федун.



Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряженных переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля сделка перестанет существовать и никаких обязательств у ее участников больше не будет. Он также рассказал РИА Новости, что кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве и бывшие партнеры по сделке будут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета.



"Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день", — сказал Федун газете The Bell.



Он объяснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в пять миллионов баррелей в день.



Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке".



Он также подтвердил, что российские компании говорили о намерении наращивать добычу. Но ее рост на два-три процента не сможет компенсировать будущих потерь, считает Федун.



Официальная позиция России по реакции ОПЕК+ на коронавирус не обнародовалась.



Вместе с тем в понедельник вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун высказал, как он выразился, экспертную оценку, что страны ОПЕК+ суммарно сократят добычу нефти на 0,6-1 миллиона баррелей в сутки или даже больше, из которых Россия может взять на себя сокращение в объеме 200-300 тысяч баррелей в день.



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