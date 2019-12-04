Здравствуйте, !
Сегодня 07 марта 2020 года, суббота , 06:24:11 мск
Нефть, Brent: $49.09 -2,44
Валюта:    66.19 +66,19    73.68 +73,68
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1279,07 Мб информации:

  • 540869 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
ОПЕК

ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 07.03.20, Москва, 00:24     Министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника. "К сожалению, они не смогли договориться", - сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил, что "сделки нет", встреча завершилась.
 
Согласно тексту коммюнике по итогам заседания министров ОПЕК+ (копия есть в распоряжении ТАСС), участники соглашения продолжат консультации в рамках хартии о сотрудничестве стран - производителей нефти для стабилизации рынка.
 
В свою очередь, министерский комитет по мониторингу исполнения сделки ОПЕК+ продолжит работу по анализу рыночных условий, уровню добычи нефти и другим вопросам, а также сохранит полномочия по вынесению рекомендаций странам альянса.
 
Накануне страны ОПЕК рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако Россия на это предложение не согласилась и настаивала на продление сделки только на второй квартал.
 
На заседании в пятницу, 6 марта, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля 2020 года действие ограничений заканчивается.
 
Будущее сделки
Будущее сделки ОПЕК+ и ее параметры должны быть согласованы со всеми участниками сделки. Об этом сообщил журналистам Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо по итогам заседания министров ОПЕК+. "Чтобы это было эффективно, нужно, чтобы все поддержали это решение", - сказал Баркиндо, говоря о необходимости согласия всех стран на выполнение условий сделки ОПЕК+.
 
Ряд стран - участниц сделки ОПЕК+ в пятницу продолжат неформальные переговоры, сообщил Баркиндо. "Сегодня вечером у нас будет несколько неформальных встреч. Мы остаемся оптимистичны в вопросе, что нам удастся достичь соглашения", - сказал он, не уточнив при этом, о министрах и делегациях каких стран идет речь.
 
Министры стран ОПЕК+ по итогам сегодняшних переговоров договорились продолжать консультации о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти, сообщил Баркиндо. "Мы завершили встречу, но консультации продолжаются. Мы договорились их продолжать до тех пор, пока не будет принято решение", - сказал он.
 
Баркиндо отметил, что внутри картеля и стран "не ОПЕК" в целом есть согласие о необходимости содействия стабилизации мирового рынка нефти. По его словам, почти все страны "не ОПЕК", участвующие в соглашении, поддержали предложение ОПЕК дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.
 
ОПЕК ищет возможности для продления сделки по снижению добычи нефти до конца года с учетом дополнительного сокращения, констатировал он. "У нас нет соглашения (по итогам заседания - прим. ТАСС), но мы стараемся найти возможности продлить сделку до конца года с дополнительными объемами сокращения добычи нефти, потому что цифры ясны, спрос снижается. Вы видите, что все агентства пересматривают цифры по темпам роста спроса на нефть", - сказал он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562734/

Вспышка коронавируса обойдется мировой торговле в 320 миллиардов ежеквартально
Просмотров: 235
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Март 2020
пн вт ср чт пт сб вс
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
00:24 · ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки
06.03.20 · Вспышка коронавируса обойдется мировой торговле в 320 миллиардов ежеквартально
06.03.20 · Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти
06.03.20 · Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель
06.03.20 · Цены на золото демонстрируют максимальный недельный рост с 2016 года на фоне коронавируса
06.03.20 · Минфин предложил конфисковывать невозвращенную валютную выручку предприятий
05.03.20 · Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти
05.03.20 · Банк России на треть увеличил покупку золота в резервы
05.03.20 · Будет ли Россия спасать мир от дешевой нефти за свой счет
05.03.20 · Цены на нефть на пороге скачка?
05.03.20 · Нефтедобывающие страны потеряли около $10 млрд доходов из-за коронавируса
04.03.20 · Путин объяснил, почему падают доходы россиян
04.03.20 · "Нафтогаз" обсуждает с США блокировку "Северного потока-2"
03.03.20 · Экс-министра спорта Колобкова назначили замглавы "Газпром нефти"
03.03.20 · Вице-президент "Лукойла" рассказал о наступлении эпохи дешевой нефти

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки

«Нефть России», 07.03.20, Москва, 00:24    Министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника. "К сожалению, они не смогли договориться", - сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил, что "сделки нет", встреча завершилась.
 
Согласно тексту коммюнике по итогам заседания министров ОПЕК+ (копия есть в распоряжении ТАСС), участники соглашения продолжат консультации в рамках хартии о сотрудничестве стран - производителей нефти для стабилизации рынка.
 
В свою очередь, министерский комитет по мониторингу исполнения сделки ОПЕК+ продолжит работу по анализу рыночных условий, уровню добычи нефти и другим вопросам, а также сохранит полномочия по вынесению рекомендаций странам альянса.
 
Накануне страны ОПЕК рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако Россия на это предложение не согласилась и настаивала на продление сделки только на второй квартал.
 
На заседании в пятницу, 6 марта, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля 2020 года действие ограничений заканчивается.
 
Будущее сделки
Будущее сделки ОПЕК+ и ее параметры должны быть согласованы со всеми участниками сделки. Об этом сообщил журналистам Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо по итогам заседания министров ОПЕК+. "Чтобы это было эффективно, нужно, чтобы все поддержали это решение", - сказал Баркиндо, говоря о необходимости согласия всех стран на выполнение условий сделки ОПЕК+.
 
Ряд стран - участниц сделки ОПЕК+ в пятницу продолжат неформальные переговоры, сообщил Баркиндо. "Сегодня вечером у нас будет несколько неформальных встреч. Мы остаемся оптимистичны в вопросе, что нам удастся достичь соглашения", - сказал он, не уточнив при этом, о министрах и делегациях каких стран идет речь.
 
Министры стран ОПЕК+ по итогам сегодняшних переговоров договорились продолжать консультации о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти, сообщил Баркиндо. "Мы завершили встречу, но консультации продолжаются. Мы договорились их продолжать до тех пор, пока не будет принято решение", - сказал он.
 
Баркиндо отметил, что внутри картеля и стран "не ОПЕК" в целом есть согласие о необходимости содействия стабилизации мирового рынка нефти. По его словам, почти все страны "не ОПЕК", участвующие в соглашении, поддержали предложение ОПЕК дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.
 
ОПЕК ищет возможности для продления сделки по снижению добычи нефти до конца года с учетом дополнительного сокращения, констатировал он. "У нас нет соглашения (по итогам заседания - прим. ТАСС), но мы стараемся найти возможности продлить сделку до конца года с дополнительными объемами сокращения добычи нефти, потому что цифры ясны, спрос снижается. Вы видите, что все агентства пересматривают цифры по темпам роста спроса на нефть", - сказал он.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Январь 2020
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 Февраль 2020
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
 Март 2020
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      