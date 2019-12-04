«Нефть России», 07.03.20, Москва, 00:24 Министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника. "К сожалению, они не смогли договориться", - сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил, что "сделки нет", встреча завершилась.



Согласно тексту коммюнике по итогам заседания министров ОПЕК+ (копия есть в распоряжении ТАСС), участники соглашения продолжат консультации в рамках хартии о сотрудничестве стран - производителей нефти для стабилизации рынка.



В свою очередь, министерский комитет по мониторингу исполнения сделки ОПЕК+ продолжит работу по анализу рыночных условий, уровню добычи нефти и другим вопросам, а также сохранит полномочия по вынесению рекомендаций странам альянса.



Накануне страны ОПЕК рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако Россия на это предложение не согласилась и настаивала на продление сделки только на второй квартал.



На заседании в пятницу, 6 марта, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля 2020 года действие ограничений заканчивается.



Будущее сделки

Будущее сделки ОПЕК+ и ее параметры должны быть согласованы со всеми участниками сделки. Об этом сообщил журналистам Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо по итогам заседания министров ОПЕК+. "Чтобы это было эффективно, нужно, чтобы все поддержали это решение", - сказал Баркиндо, говоря о необходимости согласия всех стран на выполнение условий сделки ОПЕК+.



Ряд стран - участниц сделки ОПЕК+ в пятницу продолжат неформальные переговоры, сообщил Баркиндо. "Сегодня вечером у нас будет несколько неформальных встреч. Мы остаемся оптимистичны в вопросе, что нам удастся достичь соглашения", - сказал он, не уточнив при этом, о министрах и делегациях каких стран идет речь.



Министры стран ОПЕК+ по итогам сегодняшних переговоров договорились продолжать консультации о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти, сообщил Баркиндо. "Мы завершили встречу, но консультации продолжаются. Мы договорились их продолжать до тех пор, пока не будет принято решение", - сказал он.



Баркиндо отметил, что внутри картеля и стран "не ОПЕК" в целом есть согласие о необходимости содействия стабилизации мирового рынка нефти. По его словам, почти все страны "не ОПЕК", участвующие в соглашении, поддержали предложение ОПЕК дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.



ОПЕК ищет возможности для продления сделки по снижению добычи нефти до конца года с учетом дополнительного сокращения, констатировал он. "У нас нет соглашения (по итогам заседания - прим. ТАСС), но мы стараемся найти возможности продлить сделку до конца года с дополнительными объемами сокращения добычи нефти, потому что цифры ясны, спрос снижается. Вы видите, что все агентства пересматривают цифры по темпам роста спроса на нефть", - сказал он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562734/ Источник: "ТАСС" ← Вспышка коронавируса обойдется мировой торговле в 320 миллиардов ежеквартально Новости net.finam.ru