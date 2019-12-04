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ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки
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«Нефть России», 07.03.20, Москва, 00:24 Министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника. "К сожалению, они не смогли договориться", - сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил, что "сделки нет", встреча завершилась.
Согласно тексту коммюнике по итогам заседания министров ОПЕК+ (копия есть в распоряжении ТАСС), участники соглашения продолжат консультации в рамках хартии о сотрудничестве стран - производителей нефти для стабилизации рынка.
В свою очередь, министерский комитет по мониторингу исполнения сделки ОПЕК+ продолжит работу по анализу рыночных условий, уровню добычи нефти и другим вопросам, а также сохранит полномочия по вынесению рекомендаций странам альянса.
Накануне страны ОПЕК рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако Россия на это предложение не согласилась и настаивала на продление сделки только на второй квартал.
На заседании в пятницу, 6 марта, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля 2020 года действие ограничений заканчивается.
Будущее сделки
Будущее сделки ОПЕК+ и ее параметры должны быть согласованы со всеми участниками сделки. Об этом сообщил журналистам Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо по итогам заседания министров ОПЕК+. "Чтобы это было эффективно, нужно, чтобы все поддержали это решение", - сказал Баркиндо, говоря о необходимости согласия всех стран на выполнение условий сделки ОПЕК+.
Ряд стран - участниц сделки ОПЕК+ в пятницу продолжат неформальные переговоры, сообщил Баркиндо. "Сегодня вечером у нас будет несколько неформальных встреч. Мы остаемся оптимистичны в вопросе, что нам удастся достичь соглашения", - сказал он, не уточнив при этом, о министрах и делегациях каких стран идет речь.
Министры стран ОПЕК+ по итогам сегодняшних переговоров договорились продолжать консультации о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти, сообщил Баркиндо. "Мы завершили встречу, но консультации продолжаются. Мы договорились их продолжать до тех пор, пока не будет принято решение", - сказал он.
Баркиндо отметил, что внутри картеля и стран "не ОПЕК" в целом есть согласие о необходимости содействия стабилизации мирового рынка нефти. По его словам, почти все страны "не ОПЕК", участвующие в соглашении, поддержали предложение ОПЕК дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.
ОПЕК ищет возможности для продления сделки по снижению добычи нефти до конца года с учетом дополнительного сокращения, констатировал он. "У нас нет соглашения (по итогам заседания - прим. ТАСС), но мы стараемся найти возможности продлить сделку до конца года с дополнительными объемами сокращения добычи нефти, потому что цифры ясны, спрос снижается. Вы видите, что все агентства пересматривают цифры по темпам роста спроса на нефть", - сказал он.