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Экономика

Вспышка коронавируса обойдется мировой торговле в 320 миллиардов ежеквартально

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«Нефть России», 06.03.20, Москва, 18:20    Торговая война между США и Китаем замедлила темпы роста мировой торговли в 2019 году до самого низкого уровня с 2009 года — до 1,2% в натуральном выражении, а в нынешнем году основным торговым барьером станет вспышка коронавируса, говорится в документе Euler Hermes — самой крупной в мире компании, специализирующейся на страховании экспортных кредитов.
 
Согласно расчетам компании текущие меры по сдерживанию в ответ на вспышку Covid-19 уже эквивалентны 0,7% дополнительных тарифов на товары, что доводит средний уровень мировых тарифов до 6,5% в конце I квартала 2020 года.
 
Другими словами, за один квартал мировая торговля уже пострадала эквивалентно годовой торговой войны между США и Китаем в 2019 году.
 
Согласно оценкам Euler Hermes убытки для торговли товарами и услугами могут составить $320 миллиардов за квартал. Таким образом, потери за каждый квартал в 2020 году сопоставимы с годовым воздействием торгового спора между США и Китаем на мировые тарифы в 2019 году.
 
В страховой компании ожидают, что возобновление деловой активности будет постепенным в марте и апреле и достигнет максимального уровня к концу мая.
 
Убытки для экспорта должны составить в общей сложности $161 миллиард, так как к концу апреля спрос со стороны Китая и Европы окажет значительное влияние.
 
Потрясение для торговли уже отмечается в ранних торговых индикаторах, которые сигнализируют о спаде торговли в натуральном выражении как в I квартале (снижение на 2,5% в квартальном исчислении), так и во II квартале (снижение на 1%) в 2020 году.
 
Расчеты страховой компании в отношении услуг указывают на значительное сокращение туристов как въезжающих, так и выезжающих из Китая, Италии и, в более широком смысле, в Европу. Кроме того, отмечается значительное снижение транспортных услуг.
 
Ожидается, что возврат к нормальным уровням активности будет очень постепенным, что приведет к глобальным убыткам для экспорта до $125 миллиардов в сфере туризма и $33 миллиардов в транспортной отрасли.
 
После небольшого отскока на 1,6% в IV квартале 2019 года в Euler Hermes ожидают, что мировая торговля сократится в годовом исчислении на 2,5% в I квартале и, безусловно, останется отрицательной во II квартале.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562733/

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00:24 · ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки
06.03.20 · Вспышка коронавируса обойдется мировой торговле в 320 миллиардов ежеквартально
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Вспышка коронавируса обойдется мировой торговле в 320 миллиардов ежеквартально

«Нефть России», 06.03.20, Москва, 18:20   Торговая война между США и Китаем замедлила темпы роста мировой торговли в 2019 году до самого низкого уровня с 2009 года — до 1,2% в натуральном выражении, а в нынешнем году основным торговым барьером станет вспышка коронавируса, говорится в документе Euler Hermes — самой крупной в мире компании, специализирующейся на страховании экспортных кредитов.
 
Согласно расчетам компании текущие меры по сдерживанию в ответ на вспышку Covid-19 уже эквивалентны 0,7% дополнительных тарифов на товары, что доводит средний уровень мировых тарифов до 6,5% в конце I квартала 2020 года.
 
Другими словами, за один квартал мировая торговля уже пострадала эквивалентно годовой торговой войны между США и Китаем в 2019 году.
 
Согласно оценкам Euler Hermes убытки для торговли товарами и услугами могут составить $320 миллиардов за квартал. Таким образом, потери за каждый квартал в 2020 году сопоставимы с годовым воздействием торгового спора между США и Китаем на мировые тарифы в 2019 году.
 
В страховой компании ожидают, что возобновление деловой активности будет постепенным в марте и апреле и достигнет максимального уровня к концу мая.
 
Убытки для экспорта должны составить в общей сложности $161 миллиард, так как к концу апреля спрос со стороны Китая и Европы окажет значительное влияние.
 
Потрясение для торговли уже отмечается в ранних торговых индикаторах, которые сигнализируют о спаде торговли в натуральном выражении как в I квартале (снижение на 2,5% в квартальном исчислении), так и во II квартале (снижение на 1%) в 2020 году.
 
Расчеты страховой компании в отношении услуг указывают на значительное сокращение туристов как въезжающих, так и выезжающих из Китая, Италии и, в более широком смысле, в Европу. Кроме того, отмечается значительное снижение транспортных услуг.
 
Ожидается, что возврат к нормальным уровням активности будет очень постепенным, что приведет к глобальным убыткам для экспорта до $125 миллиардов в сфере туризма и $33 миллиардов в транспортной отрасли.
 
После небольшого отскока на 1,6% в IV квартале 2019 года в Euler Hermes ожидают, что мировая торговля сократится в годовом исчислении на 2,5% в I квартале и, безусловно, останется отрицательной во II квартале.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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