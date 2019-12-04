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Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти
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«Нефть России», 06.03.20, Москва, 17:22 Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
"Они не поддерживают. Отклонили любые предложения о дополнительном сокращении добычи", - сказал он. Он добавил, что Россия готова просто продлить текущие договоренности на второй квартал. Министр энергетики Александр Новак в данный момент ведет неформальные переговоры с коллегами по альянсу до начала официальной встречи.
При этом другой источник сказал ТАСС, что для российской делегации основной сценарий - это все же выйти на договоренности по итогам встречи.
Неформальные переговоры
Неформальные переговоры России и ОПЕК в Вене, которые длятся в Вене уже второй час, не перешли в официальную стадию и проходят тяжело, сказал источник.
"Все выглядит не очень хорошо. Все по-прежнему", - сказал он. Другой подтвердил, что прогресса пока нет, кроме России против против дополнительных сокращений в качестве ответных мер на падение спроса выступает Казахстан.
Нефть Brent на этих новостях снижается почти на 5% - до $47,8 за баррель. В то же время, другие собеседники ТАСС из делегатов убеждены, что Россия настроена на сделку в пятницу, "иначе бы этих переговоров не было".
Заседание министров должно было начаться в 12:00 мск, но из-за того, что до сих пор продолжаются двусторонние консультации, встреча не началась.
Предложения ОПЕК
Министры ОПЕК в четверг, 5 марта, вечером провели дополнительные неформальные консультации и рекомендовали союзникам по ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки не только на период второго квартала, но и до конца 2020 года. Такую меру ОПЕК предлагает для того, чтобы нивелировать падение спроса на нефть из-за коронавируса.
Ранее министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев говорил, что страны ОПЕК+ сейчас обсуждают возможность продления соглашения по сокращению добычи нефти только на второй квартал, так как пока неизвестно, как поведет себя рынок в дальнейшем. Другие опции, по его словам, не рассматривались.