Здравствуйте, !
Сегодня 07 марта 2020 года, суббота , 06:23:45 мск
Нефть, Brent: $49.09 -2,44
Валюта:    66.19 +66,19    73.68 +73,68
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1279,07 Мб информации:

  • 540869 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Законодательство

Минфин предложил конфисковывать невозвращенную валютную выручку предприятий

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 06.03.20, Москва, 12:06    Минфин предложил конфисковывать невозвращенную валютную выручку российских предприятий и валюту, переведенную нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса соответственно). Проект поправок размещен на сайте regulation.gov.
 
Сейчас закон допускает конфискацию контрабанды — денег, алкоголя, взрывчатых веществ, наркотиков, которые незаконно перевозят через границу стран ЕАЭС.
 
Однако закон не предусматривает конфискацию валюты за рубежом, отметил Минфин, сообщают "Ведомости". Федеральная таможенная служба (ФТС) отмечает такие нарушения: за шесть с половиной лет произошло 4460 преступлений, возбуждено более 1,6 тысячи уголовных дел.
 
Между тем количество осужденных составило в 2015-2018 годах. 33 человека: десять человек осуждены за невозврат выручки, 23 человека — за перевод валюты по подложным документам.
 
Минфин выступал ранее за отмену этих валютных статей в Уголовном кодексе и подготовил соответствующий законопроект. Но что-то изменилось в коридорах власти, и теперь за невозврат валютной выручки предлагают наказывать.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562729/

Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефтиЦены на золото демонстрируют максимальный недельный рост с 2016 года на фоне коронавируса
Просмотров: 424
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Март 2020
пн вт ср чт пт сб вс
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
00:24 · ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки
06.03.20 · Вспышка коронавируса обойдется мировой торговле в 320 миллиардов ежеквартально
06.03.20 · Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти
06.03.20 · Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель
06.03.20 · Цены на золото демонстрируют максимальный недельный рост с 2016 года на фоне коронавируса
06.03.20 · Минфин предложил конфисковывать невозвращенную валютную выручку предприятий
05.03.20 · Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти
05.03.20 · Банк России на треть увеличил покупку золота в резервы
05.03.20 · Будет ли Россия спасать мир от дешевой нефти за свой счет
05.03.20 · Цены на нефть на пороге скачка?
05.03.20 · Нефтедобывающие страны потеряли около $10 млрд доходов из-за коронавируса
04.03.20 · Путин объяснил, почему падают доходы россиян
04.03.20 · "Нафтогаз" обсуждает с США блокировку "Северного потока-2"
03.03.20 · Экс-министра спорта Колобкова назначили замглавы "Газпром нефти"
03.03.20 · Вице-президент "Лукойла" рассказал о наступлении эпохи дешевой нефти

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Минфин предложил конфисковывать невозвращенную валютную выручку предприятий

«Нефть России», 06.03.20, Москва, 12:06   Минфин предложил конфисковывать невозвращенную валютную выручку российских предприятий и валюту, переведенную нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса соответственно). Проект поправок размещен на сайте regulation.gov.
 
Сейчас закон допускает конфискацию контрабанды — денег, алкоголя, взрывчатых веществ, наркотиков, которые незаконно перевозят через границу стран ЕАЭС.
 
Однако закон не предусматривает конфискацию валюты за рубежом, отметил Минфин, сообщают "Ведомости". Федеральная таможенная служба (ФТС) отмечает такие нарушения: за шесть с половиной лет произошло 4460 преступлений, возбуждено более 1,6 тысячи уголовных дел.
 
Между тем количество осужденных составило в 2015-2018 годах. 33 человека: десять человек осуждены за невозврат выручки, 23 человека — за перевод валюты по подложным документам.
 
Минфин выступал ранее за отмену этих валютных статей в Уголовном кодексе и подготовил соответствующий законопроект. Но что-то изменилось в коридорах власти, и теперь за невозврат валютной выручки предлагают наказывать.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Январь 2020
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 Февраль 2020
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
 Март 2020
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      