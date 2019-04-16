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Минфин предложил конфисковывать невозвращенную валютную выручку предприятий
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«Нефть России», 06.03.20, Москва, 12:06 Минфин предложил конфисковывать невозвращенную валютную выручку российских предприятий и валюту, переведенную нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса соответственно). Проект поправок размещен на сайте regulation.gov.
Сейчас закон допускает конфискацию контрабанды — денег, алкоголя, взрывчатых веществ, наркотиков, которые незаконно перевозят через границу стран ЕАЭС.
Однако закон не предусматривает конфискацию валюты за рубежом, отметил Минфин, сообщают "Ведомости". Федеральная таможенная служба (ФТС) отмечает такие нарушения: за шесть с половиной лет произошло 4460 преступлений, возбуждено более 1,6 тысячи уголовных дел.
Между тем количество осужденных составило в 2015-2018 годах. 33 человека: десять человек осуждены за невозврат выручки, 23 человека — за перевод валюты по подложным документам.
Минфин выступал ранее за отмену этих валютных статей в Уголовном кодексе и подготовил соответствующий законопроект. Но что-то изменилось в коридорах власти, и теперь за невозврат валютной выручки предлагают наказывать.