«Нефть России», 05.03.20, Москва, 16:10 Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из зала заседаний.



Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, присутствующих на заседании министров ОПЕК, картель ждет, что страны, не входящие в ОПЕК, дополнительно снизят добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.



Министры стран ОПЕК в четверг на заседании, обсуждают параметры дополнительного ограничения добычи нефти для того, чтобы адекватно отреагировать на падение спроса на мировом рынке нефти на фоне вспышки коронавируса.



По данным источников ТАСС, мониторинговый комитет ранее обсуждал дополнительные ограничения на 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия и Казахстан не поддержали это предложение. Россия в лице министра энергетики Александра Новака покинула встречу до ее завершения. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду не вынес рекомендацию по параметрам дополнительного сокращения добычи, так и не достигнув консенсуса.



Во встрече 5 марта Россия и Казахстан участия не принимают, так как не являются членами ОПЕК. При этом все участники ОПЕК+ встретятся в пятницу, когда в Вену вернется Новак и расскажет о позиции России.



Действующие условия сделки ОПЕК+ предполагают сокращение добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровням октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия, помимо установленной квоты, добровольно снижает добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562728/ Источник: "ТАСС" ← Банк России на треть увеличил покупку золота в резервы Минфин предложил конфисковывать невозвращенную валютную выручку предприятий → Новости net.finam.ru